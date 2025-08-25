Šok v Chorvátsku! Rybár opísal stretnutie s agresívnym žralokom: Bolo to ako z filmu Čeľuste!

ŽIRJE – Hororové momenty na otvorenom mori! Chorvátsky rybár Anton Roca zažil pri love tuniakov stretnutie, na ktoré len tak nezabudne. Do jeho úlovku sa totiž pustil obrovský žralok mako, ktorý následne zaútočil aj na samotnú loď. Celý incident sa mu podarilo zachytiť na video.
Ako informujú chorvátske média, Roca lovil tuniaky neďaleko ostrova Žirje, keď mu žralok mako odhryzol rybu priamo pred očami. „Lovili sme tuniaky a keď sme jedného ťahali von, vo chvíli, keď bol štyri – päť metrov od lode, videl som tieň, ako rýchlo prichádza. Neveril som vlastným očiam, čo sa deje. Obrovský žralok ho okamžite rozsekol na polovicu,“ opísal rybár pre portál 24sata.
Šok však pokračoval – dravec sa po chvíli pustil aj do samotnej lode. „Bolo to ako v Čeľustiach, presne ako v Čeľustiach mi to prišlo. V jednom momente som si myslel, že je taký šialený, že skočí do lode,“ dodal Roca.
Podľa chorvátskeho morského biologa Peru Ugarkovića išlo o žraloka mako, ktorého výskyt v Jadrane nie je úplne výnimočný, no podobné stretnutia bývajú zriedkavé. „Ide o žraloka mako. Tento žralok mal na sebe kus siete, ktorý mu spôsoboval zranenie, mal viac jaziev z minulosti a tiež mal v ústach dva háčiky, čo znamená, že počas života bol určite v kontakte s rybárstvom,“ vysvetlil Ugarković pre Dnevnik.hr. „Tento je možno dokonca najväčší, akého som videl v Jadrane. Takéto veľké jedince sa väčšinou držia ďaleko na otvorenom mori,“ dodal.
Roca priznal, že po incidente stratil chuť plávať na otvorenom mori. „Vtedy ma prvýkrát v živote na lodi chytila triaška. Nikdy som nepocítil triašku, je to ako vtedy, keď sa zastaví výťah. Ten prvotný strach, že niečo iné ovláda vás. Vtedy som cítil, že ide o nejakú väčšiu silu, a nie o obyčajného žraloka,“ povedal rybár.