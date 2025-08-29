Škandál v Chorvátsku: Dievčatá museli zaplatiť za taxi 643 eur! Záchrana prišla v poslednej chvíli

SPLIT/TROGIR – Napriek súčasným zvýšeným cenám patrí Chorvátsko naďalej medzi obľúbené letné destinácie Slovákov. Väčšina sa tam dopravuje autami alebo lietadlom. Po ubytovaní následne turisti využívajú viaceré formy dopravy, no taxi sa odporúča len vo veľmi krajných prípadoch. Pochopili to aj turistky, ktorých vyšla cesta medzi známymi lokalitami na stovky eur.
Na sociálnych sieťach sa objavilo video hádky dvoch cestujúcich s taxikárom, ktorý ich mal odviesť z prístavu v Splite do hotela v meste Trogir. Ako píše Dalmacija, pôvodná cena za cestu bola 280 eur. Po dorazení do cieľa si ale taxikár vypýtal oveľa viac. Ako sa však neskôr ukázalo, vina bola na strane turistiek.
Konečný účet za taxi bol 643 eur. Mladé dievčatá na videu si najprv mysleli, že vodič taxíka len žartuje. Opak bol ale pravdou. Vodič im vysvetlil, že Split je hlavné mesto regiónu a taxikári si tu účtujú 20 eur za každý prejazdený kilometer.
"Čože? Prepáčte, ale to musí byť len vtip," odpovedá mu jedna z turistiek. Následne chceli vedieť, kde sa to uvádza. Ukázal im účtenku, kde boli všetky údaje. Mnoho taxikárov totiž nedodržuje ceny podľa taxametra a za cestu si pýtajú oveľa viac.
Napriek všetkému prešiel taxikár s dievčatami len 28 kilometrov, čo by pri oficiálnom vyúčtovaní malo byť menej ako pôvodná suma. "Toto je súkromná taxislužba. Split je hlavné mesto (regiónu) a cena je 20 eur za kilometer," snažil sa vysvetliť vodič taxíku.
Obliate sedadlo
Rozhovor na videu nie je úplný, ako pripomína portál. Za cestovné si taxikár vypýtal 280 eur a zvyšné ďalšie naúčtovanie 350 eur potreboval na vyčistenie zadnej časti vozidla. Turistky tam mali údajne vyliať sladený sýtený nápoj, ktorý čiastočne nasiakol do sedadla a zanechal doslova mláku.
"Hĺbkové čistenie stálo 70 eur a zvyšok sumy zahŕňal poplatok podľa cenníka, ktorý je vystavený vo vozidle. Keď mladé ženy ku mne nastúpili, len zadali lokalitu. Nepýtali sa, koľko ich to bude stáť," doplnil. Nakoniec sa po telefóne dohodol s otcom jednej z dievčat na sume 150 eur v hotovosti.