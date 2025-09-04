Chorvátske diaľnice čaká veľká zmena: Dovolenkári si budú musieť zvyknúť na nový spôsob platenia!

ZÁHREB – Cestujúcich na dovolenku do Chorvátska čaká veľká novinka. Najobľúbenejšia prímorská destinácia Slovákov mení spôsob platenia mýta. Tradičné mýtnice, kde ste si vystáli dlhé kolóny a pri okienku zaplatili kartou či v hotovosti, sa stanú minulosťou.
Nový systém platenia za užívanie diaľnic, ktorý ukončí éru tradičných mýtnic s obsluhou, plánujú v Chorvátsku spustiť najskôr v novembri budúceho roka. Ako píše web jutarnji.hr, podľa chystaného zákona už nebude možné platiť priamo pri ceste v hotovosti ani platobnou kartou, ale výlučne elektronickou formou.
A to buď prostredníctvom doterajšej "škatuľky" ENC, alebo čisto online. Základom bude v každom prípade poznávacia značka vozidla, ktorú pri prejazde zaznamenajú kamery. Na rozdiel od súčasnosti už nebude možné, aby si vodiči požičiavali ENC krabičky medzi sebou. Každé zariadenie bude viazané na konkrétnu ŠPZ. Pri autobusoch a kamiónoch nad 3,5 tony bude používanie ENC dokonca povinné. Tí, ktorí cestu nezaplatia vopred, riskujú mastné pokuty – až 120 eur pre bežného vodiča a 1 300 eur pre firmy.
Platba za prejdenú vzdialenosť zostáva
Základom systému zostane ako doteraz platba za prejdenú vzdialenosť, o zavedení časového spoplatnenia, teda diaľničných známok ako to máme napríklad na Slovensku, sa v Chorvátsku neuvažuje. Mýtne brány so závorami nahradia na chorvátskych diaľniciach mobilné kontroly podobné ako v štátoch, kde fungujú diaľničné poplatky v elektronickej forme.
Tender na vybudovanie nového mýtneho systému získala začiatkom minulého roka slovenská spoločnosť Skytoll z firmy ITIS Holding, ktorú ovláda investičná skupina PPF. Zmluva za 80 miliónov eur bola podpísaná vlani v septembri. SkyToll prevádzkuje okrem iného mýtny systém na Slovensku, jeho sesterská firma CzechToll spravuje platby za diaľnice v Česku. Od tohto roka drží PPF v ITIS Holdingu 95 percent, keď kúpila 45 percent akcií od druhého spoločníka, ktorým bol generálny riaditeľ firmy Matej Okáli. Ten naďalej holding riadi.