Psychologička z Harvardu označila Trumpa za psychicky chorého

WASHINGTON - Renomovaná odborníčka Ellen B. Braatenová vyvolala v USA rozruch. Na sociálnej sieti verejne vyhlásila, že prezident Donald Trump trpí psychickou poruchou a mal by podstúpiť terapiu.
Ostrá diagnóza z Harvardu
Braatenová, profesorka psychológie a terapeutka z Massachusetts General Hospital a Harvard University, napísala na platforme Threads: „Trump je psychicky chorý a potrebuje liečbu.“ Dodala, že podľa nej predstavuje nebezpečenstvo – ak nie priamo pre seba, keďže je neustále strážený, tak určite pre svoje okolie.
Debata o duševnom zdraví prezidenta
Vyjadrenie prišlo krátko po tlačovej konferencii, na ktorej Trump vystúpil spoločne s prezidentom FIFA Giannim Infantinom. Novinár Aaron Rupar ju označil za „jednu z najbláznivejších v Trumpovej kariére“ a upozornil na to, že prezident mával fotografiou Vladimira Putina a sľuboval nasadenie armády proti americkým mestám. Rupar poznamenal, že „rozumná krajina by už teraz smerovala k jeho odvolaniu“.
Reakcie a ohlas v odbornej verejnosti
Braatenová zdôraznila, že hovorí výlučne zo svojej odbornej perspektívy. Jej verejná diagnóza na diaľku okamžite vyvolala polemiku – jednak pre obsah, ale aj pre samotný princíp, keďže psychológovia zvyčajne hodnotia iba pacientov, ktorých osobne vyšetrujú. Napriek tomu majú jej slová váhu: Braatenová je rešpektovaná odborníčka, autorka viacerých odborných aj populárnych publikácií, ktorá pôsobí na elitnej univerzite.
Politické dôsledky?
Jej ostré vyjadrenie prilialo olej do ohňa diskusií o duševnom zdraví prezidenta a o tom, či by mohlo ovplyvniť jeho ďalšie pôsobenie vo funkcii. Zatiaľ však nejde o oficiálnu diagnózu, ale o verejne zdieľaný názor, ktorý ešte viac polarizuje americkú spoločnosť.