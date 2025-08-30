Trumpove sebavedomie nemá hraníc: Zabránil som tretej svetovej vojne! Boli pripravení konflikt eskalovať

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump opäť pritvrdil voči Kremľu. Vyhlásil, že ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine, Rusko čakajú „veľmi, veľmi vážne“ dôsledky. Konkrétne kroky ale nespresnil a zároveň vyhlásil, že svojím zvolením zabránil vypuknutiu tretej svetovej vojny.
Trump hrozí, no detaily chýbajú
Po zasadnutí vlády Trump oznámil, že má pripravené tvrdé opatrenia voči Rusku, ak bude treba. Ako možný krok spomenul ekonomické sankcie, no bližšie podrobnosti neposkytol. V minulosti jeho výstrahy Moskve často ostali bez reálnej odozvy a v okruhu Vladimira Putina ich prijímali s posmechom.
Rokovania o prímerí sú v slepej uličke
Konflikt na Ukrajine trvá od februára 2022 a šanca na mier je stále v nedohľadne. Rusko trvá na udržaní štyroch okupovaných regiónov aj Krymu, zatiaľ čo Kyjev odmieta akékoľvek územné ústupky. Ukrajina žiada jasné bezpečnostné záruky od USA a ďalších partnerov.
„Zabránil som svetovej vojne“
Trump zároveň prehlásil, že jeho víťazstvo v prezidentských voľbách odvrátilo hrozbu globálneho konfliktu. „Podľa mňa by sa vojna na Ukrajine skončila svetovou vojnou, keby som tieto preteky nevyhral,“ vyhlásil.
Tvrdí tiež, že pred jeho nástupom do úradu boli obe strany pripravené konflikt ešte viac eskalovať. „Boli pripravení rozbehnúť to naplno,“ povedal prezident. Dôkazy na podporu svojho tvrdenia však nepredložil.