Trumpova administratíva hrozí Harvardovej univerzite ďalšími sankciami

WASHINGTON - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa hrozí Harvardovej univerzite ďalšími sankciami, ktoré jej obmedzia prístup k federálnym fondom, ak ju vysoká škola neposkytne ďalšie údaje o svojom prijímacom konaní. Napísali to agentúry AP a AFP. Najstaršia americká univerzita sa stala hlavným terčom kampane Trumpovej administratívy, ktorej cieľom je vynútiť si zmeny na univerzitách, ktoré sú podľa šéfa Bieleho domu zachvátené antisemitizmom a radikálne ľavicovými ideológiami.
Ministerka školstva Linda McMahonová pohrozila univerzite "ďalšími donucovacími opatreniami", ak škola nepredloží záznamy, ktoré dokazujú, že pri prijímaní študentov už nezohľadňuje rasu. Americký najvyšší súd predvlani zrušil podporovanie menšín pod názvom "affirmative action". Táto prax zvýhodňovala uchádzačov o štúdium zo znevýhodnených skupín, aby pomohla odstrániť diskrimináciu marginalizovaných uchádzačov v prijímacom konaní a zvýšila rozmanitosť. Univerzity po celých USA hlásia od rozhodnutia súdu pokles rasovej rozmanitosti.
Prísny dohľad kvôli financiám
Ministerstvo školstva ďalej vo svojom vyhlásení oznámilo, že Harvardu udelilo status "zvýšeného dohľadu nad finančnými prostriedkami" z dôvodu "rastúcich obáv o jeho finančnú situáciu", čo túto vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu núti, aby svojich študentov podporovala sama zo svojho rozpočtu a až potom žiadala vládu o preplatenie, píše AP. Vedenie prestížnej vysokej školy na rozhodnutie ministerstva školstva podľa agentúr nijako nereagovalo.
Na začiatku mesiaca rozhodla federálna sudkyňa Allison Burroughsová, že Trumpova administratíva postupovala nezákonne, keď univerzite ukončila granty v hodnote 2,2 miliardy dolárov. Sudkyňa tiež stanovila, že americká vláda už nemôže prestížnej univerzite krátiť financovanie výskumu. Agentúra Reuters to vtedy označila za veľké právne víťazstvo pre Harvard. Americký Úrad pre zdravie a ľudské služby (HHS) potom v piatok uvoľnil 46 miliónov dolárov, pre univerzitu na výskum, ktoré jej patrili zo zmrazených federálnych fondov.