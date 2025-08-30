Sobota30. august 2025, meniny má Ružena, zajtra Nora

Postoj USA sa NEZMENIL: Pentagón naďalej BLOKUJE použitie rakiet dlhého doletu, TAKTO to vidí prezident Trump

prezident USA Donald Trump
prezident USA Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Jacquelyn Martin)
WASHINGTON – Spojené štáty napokon, zdá sa, kontrolujú priebeh vojny na Ukrajine. Špeciálne rakety, ktoré má Kyjev v dispozícii, by narobili škody hlboko v území Ruskej federácie. Kyjev žiada o ich použitie už dávno, no USA je stále proti. Ukrajina namiesto toho útočí bojovými dronmi, ktoré sú tiež schopné zničiť cieľ ďaleko za hranicami.

Ministerstvo obrany USA drží naďalej ukrajinské vojenské velenie v šachu, keď blokuje použitie rakiet dlhého doletu. Pre Washington ide pritom o veľmi citlivú tému prakticky od spustenia ruskej invázie (24. február 2022). Exprezident Je Biden ešte pred odchodom z funkcie stihol Ukrajine schváliť používanie raketového systému ATACMS. Ako však informuje Newsweek, Ukrajina už dlho žiada povolenie na používanie všetkých dodaných západných zbraní. 

Zatiaľ len drony 

Kyjev však spôsobil škody hlboko za hranicami Ruska. Nepoužil však pritom rakety, ale drony. Pentagón však pracuje na hodnotení, ktoré má posúdiť, či je Ukrajina schopná odpaľovať zo svojho územia rakety dlhého doletu smerom na Rusko. Týka sa to hlavne vybavenia (ATACMS) a zbraní, ktoré dodali európske krajiny. 

Kyjev už viackrát vyhlásil, že blokovanie rakiet dlhého doletu obmedzuje jeho schopnosť brániť sa.  Rozhodnutie o blokovaní alebo možnom použití týchto rakiet ale vydáva Pentagón.

Dobrá obrana, ale nesmú útočiť 

"Minister obrany Pete Hegseth spolupracuje s prezidentom Trumpom, ktorý sa vyjadril veľmi jasne, a síce, že vojna na Ukrajine musí byť ukončená čím skôr. K zmene postoja bojujúcich aktérov doposiaľ nedošlo," uviedla hovorkyňa Bieleho domu Caroline Leavittová. 

Trump už pred zvolením do prezidentského kresla vyhlasoval, že nesúhlasí s raketovým útokom hlboko v Rusku. Nechce sa prikloniť ani na jednu stranu konfliktu, no v piatok 22. augusta naznačil, že pokiaľ sa nedosiahne rýchly posun k dohode, zváži uvalenie veľkých ciel a sankcií voči Ruskej federácii. Trump dokonca v jednom vyhlásení prirovnal Ukrajinu k futbalovému tímu: "Pôsobí ako kvalitný športový tím s fantastickou obranou, ale nesmie hrať útočne".

