Trump vysvetľuje modriny na rukách: Zo všetkého viní známy liek! V lekárničke ho máte aj vy

WASHINGTON - Fotografie zo stretnutia s juhokórejským prezidentom opäť ukázali na ruke Donalda Trumpa modrý fľak. Americké médiá špekulujú o zdravotnom stave hlavy štátu, Biely dom však ponúkol vysvetlenie.
Opakujúce sa podliatiny
Na snímkach z pondelkového prijatia prezidenta I Če-mjonga bolo na Trumpovej pravej ruke zreteľne vidieť krvný výron. Podobné podliatiny si všimli novinári už v minulosti – niektoré boli dokonca prekryté mejkapom. Portál Daily Beast nedávno zverejnil zábery z golfu, kde sa modrina objavila aj na ľavej ruke.
Čo hovorí prezident a jeho tím
Trump ešte v decembri 2024 vysvetľoval, že podliatina vznikla len v dôsledku častého podávania rúk. Rovnaký dôvod uviedla aj jeho hovorkyňa Karoline Leavitt, ktorá k tomu dodala, že prezident pravidelne užíva Aspirín. Ide o bežný liek s protizrážanlivými účinkami, ktorý môže spôsobovať ľahšie vzniku modrín.
Zdravotný stav a vyšetrenia
Biely dom oznámil, že Trump trpí chronickou žilovou nedostatočnosťou dolných končatín – častým a neliečivým ochorením, typickým pre starších ľudí. Hovorkyňa zdôraznila, že nejde o život ohrozujúcu diagnózu. Prezident podľa nej zaznamenal iba mierne opuchy nôh, ktoré si vyžiadali podrobné vyšetrenie.
Trump sa v apríli podrobil komplexnej lekárskej kontrole v armádnej nemocnici pri Washingtone. Absolvoval krvné testy aj metabolické vyšetrenia a všetky výsledky boli podľa hovorkyne v norme. „Prezident je v dobrej kondícii a pracuje prakticky bez prestávky,“ uviedla.
Spor o užívanie Aspirínu
Otázky vyvoláva aj samotná prevencia pomocou Aspirínu. Lekári z Cleveland Clinic pripomínajú, že nízkodávkovaná liečba môže znížiť riziko srdcového infarktu alebo mozgovej príhody najmä u pacientov s vysokým krvným tlakom, cholesterolom či cukrovkou. Iní odborníci však odporúčajú opatrnosť a napríklad American Heart Association varuje, že u ľudí nad 70 rokov môže Aspirín spôsobiť viac škody ako úžitku.