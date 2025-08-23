Zdravotný stav exprezidenta Srí Lanky Vikramasingheho sa zhoršil: Previezli ho na JIS-ku

KOLOMBO - Bývalého srílanského prezidenta Ranila Vikramasingheho v sobotu len deň po jeho zatknutí pre údajné zneužitie štátnych financií previezli do nemocnice na jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS). Exprezident údajne noc strávil vážne dehydratovaný a jeho zdravotný stav si vyžaduje lekárske pozorovanie.
„Musí byť pod prísnym dohľadom. Je liečený na akútnu dehydratáciu, aby sme predišli vážnym komplikáciám. Keď ho priviezli, mal vysoký krvný tlak v dôsledku ťažkej cukrovky,“ uviedol zástupca riaditeľa štátnej nemocnice v meste Kolombo a dodal, že stav exprezidenta je stabilný.„Nakoľko sa jeho zdravotný stav zhoršil a väzenská nemocnica nebola dostatočne vybavená na jeho liečbu, musel byť prevezený do hlavnej štátnej nemocnice na Srí Lanke,“ uviedol hovorca väznice.Vikramasingheho v rovnaký deň navštívilo aj niekoľko opozičných poslancov, ktorí tvrdia, že 76-ročný exprezident bol v dobrej nálade. Srílanskú vládu obvinili z politicky motivovaného uväznenia Vikramasingheho pre strach z jeho návratu k moci.
Vikramasingheho v piatok vzali do väzby po vypočúvaní ohľadom súkromnej návštevy Spojeného kráľovstva v septembri 2023 údajne financovanej zo štátnych peňazí. Niekdajší prezident sa v roku 2023 zastavil v Británii po ceste späť z kubánskej Havany, kde absolvoval summit skupiny G77. Vikramasinghe tvrdí, že cestovné výdavky jeho manželky si hradila ona sama.Vyšetrovatelia však uvádzajú, že exprezident použil na súkromnú cestu vládne peniaze a i jeho osobná ochranka bola v tom čase platená zo štátnych prostriedkov.Vikramasinghe sa stal prezidentom v júli 2022 na zvyšok funkčného obdobia Gotabaja Radžapaksu, ktorý odstúpil po mesiacoch protestov proti údajnej korupcii. Vikramasinghemu sa pripisuje zásluha za stabilizáciu ekonomiky po najhoršej finančnej kríze v histórii krajiny v roku 2022. V septembrových voľbách o znovuzvolenie neuspel.