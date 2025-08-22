Polícia zatkla bývalého srílanského prezidenta Ranila Vikramasingheho

KOLOMBO - Bývalého srílanského prezidenta Ranila Vikramasingheho v piatok zatkla polícia pre údajné zneužitie štátnych financií. Agentúru AFP o tom informoval zdroj z prostredia polície.
Vikramasingheho vzali do väzby po vypočúvaní ohľadom návštevy Spojeného kráľovstva v septembri 2023, keď sa ako hlava štátu s manželkou zúčastnil na slávnosti na britskej univerzite vo Wolverhamptone. Podľa anonymného zdroja AFP na exprezidenta podajú žalobu za zneužívanie štátnych peňazí na osobné účely. Niekdajší prezident sa v roku 2023 zastavil v Británii po ceste späť z kubánskej Havany, kde absolvoval summit skupiny G77. Vikramasinghe tvrdí, že cestovné výdavky jeho manželky si hradila ona sama.
Vikramasinghe sa stal prezidentom v júli 2022
Vyšetrovatelia však uvádzajú, že exprezident použil na súkromnú cestu vládne peniaze a i jeho osobná ochranka bola v tom čase platená zo štátnych prostriedkov. Vikramasinghe sa stal prezidentom v júli 2022 na zvyšok funkčného obdobia Gotabaja Radžapaksu, ktorý odstúpil po mesiacoch protestov proti údajnej korupcii. Vikramasinghemu sa pripisuje zásluha za stabilizáciu ekonomiky po najhoršej finančnej kríze v histórii krajiny v roku 2022. V septembrových voľbách o znovuzvolenie neuspel.