Bývalí politickí súperi sa zastávajú väzneného exprezidenta Wickremesingheho a kritizujú vládu

Srílanský premiér Ranil Vikramasinghe zložil v piatok prísahu ako dočasný prezident.
Srílanský premiér Ranil Vikramasinghe zložil v piatok prísahu ako dočasný prezident. (Zdroj: SITA/Sri Lankan President's Office via AP)
TASR

KOLOMBO - Traja bývalí prezidenti Srí Lanky v nedeľu vyjadrili solidaritu s exprezidentom Ranilom Wickremesinghem. Jeho nedávnu väzbu označili za „vypočítaný útok“ na demokraciu v krajine.

Trojicu tvoria bývalí politickí súperi Wickremesingheho, ktorý prezidentský úrad vykonával od júla 2022 do septembra 2024. Obvinenia proti nemu označili za neopodstatnené.Wickremesinghe (76) bol v sobotu, deň po vzatí do väzby, prevezený na jednotku intenzívnej starostlivosti hlavnej štátnej nemocnice v Kolombe. Lekári uviedli, že okrem akútnej cukrovky a vysokého krvného tlaku bol dehydrovaný.„To, čoho sme svedkami, je vypočítaný útok na samotnú podstatu našich demokratických hodnôt,“ uviedla bývalá prezidentka Chandrika Kumaratungová (80).

Jej nástupca Mahinda Rajapaksa (79) tiež vyjadril solidaritu s Wickremesinghem. V sobotu ho navštívil vo väzbe krátko predtým, ako bol premiestnený na jednotku intenzívnej starostlivosti.Exprezident Maithripala Sirisena (73) označil väzbu za hon na čarodejnice. „To, čo vidíme, je systematická kampaň na umlčanie odporcov novej vlády,“ povedal Sirisena. „Leštia veko rakvy, aby pochovali demokraciu,“ dodal. Sám v októbri 2018 odvolal Wickremesingheho z funkcie premiéra, hoci neskôr ho musel pre rozhodnutie Najvyššieho súdu do funkcie vrátiť.

Wickremesinghe je obvinený z použitia 55.000 dolárov zo štátnych fondov na súkromné účely počas medzipristátia v Británii pri návrate zo summitu G77 v Havane a Valného zhromaždenia OSN v New Yorku v septembri 2023.Pripisujú sa mu zásluhy za stabilizáciu ekonomiky po najhoršej finančnej kríze v histórii krajiny v roku 2022. V septembri 2024 prehral vo voľbách so súčasným prezidentom Anurom Kumarom Dissanayakeom, ale zostal politicky aktívny.

