Putinova paranoja: Ochranka vraj zbiera jeho výkaly do špeciálneho kufra

MOSKVA - Podľa investigatívcov ochrankári ruského prezidenta Vladimira Putina odnášajú jeho exkrementy späť do Ruska, aby cudzie mocnosti nezískali informácie o jeho zdravotnom stave.
Bizarné opatrenie na Aljaške
Ruského prezidenta Vladimira Putina už roky sprevádzajú špekulácie o jeho zdraví. Teraz prišla televízia CNBC s tvrdením, ktoré znie ako zo špionážneho románu. Podľa investigatívnych novinárov mali Putinovi bodyguardi počas nedávneho stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Aljaške zbierať jeho výkaly do špeciálneho kufríka, ktorý následne putoval späť do Ruska.
Údajne ide o opatrenie, ktoré má zabrániť cudzincom v získaní DNA a tým aj informácií o zdravotnom stave 72-ročného lídra.
Federálna ochranná služba v hlavnej úlohe
Podľa servera The Express US, ktorý cituje denník Paris Match, má na zber biologického odpadu dohliadať Federálna ochranná služba (FSO). Jej príslušníci ukladajú exkrementy do špeciálnych vreciek a prevážajú ich v kufríku späť do Moskvy. Francúzski investigatívci Regis Gente a Michail Rubin tvrdia, že tento postup je zaužívaný už roky – údajne bol použitý aj pri Putinovej návšteve Francúzska v roku 2017.
Vlastná toaleta aj termoska
Ruská novinárka Farida Rustamová, bývalá reportérka BBC, tieto správy potvrdila už pred rokmi na sieti X s tým, že Putin má pri zahraničných cestách dokonca k dispozícii vlastnú prenosnú toaletu. Pripomenula summit v Normandii v roku 2019, kde ho na toaletu sprevádzalo až šesť členov ochranky.
Opatrnosť sa netýka len toaliet. Rustamová uviedla, že Putin pije takmer výlučne zo svojho známeho termohrnčeka. Ak by použil inú šálku, ochranka dbá na to, aby nezostala v rukách cudzích osôb – dôkladne ju vyčistí alebo rovno odnesie.
Prečo takéto opatrenia?
Podľa Rustamovej sú Putinove biomateriály považované za prísne tajné. Cez DNA možno totiž odhaliť zdravotné problémy, predispozície k chorobám ako Parkinson či Alzheimer, zistiť aktuálne užívané lieky, a dokonca identifikovať vzdialených príbuzných či nemanželské deti.
Novinárka dodáva, že aj keď znie toto opatrenie bizarne, podobné postupy využívajú viacerí svetoví lídri, keďže ich biologické vzorky môžu byť zdrojom mimoriadne citlivých informácií.