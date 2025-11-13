Putin opäť šokoval: Hovorí sa o ťažkom ochorení! VIDEO Čo to má s rukou?

MOSKVA - Nové zábery Vladimira Putina vyvolali lavínu otázok o jeho zdravotnom stave. Na oficiálnych podujatiach sa objavil s viditeľne opuchnutými a kŕčovito zovretými rukami, čo opäť rozprúdilo špekulácie o možnej chorobe ruského prezidenta.
Napäté päste a navreté žily
Počas nedávnej návštevy Samary, kde sa podľa vyhlásenia Kremľa zúčastnil fóra o rozvoji športu a prehliadol si miestne športoviská, pôsobil Vladimir Putin nezvyklo strnulo. Na zverejnených záberoch má ruky pevne zovreté v päste a žily na pravej ruke sú nápadne vystúpené. Ukrajinský bývalý ministerský poradca Anton Heraščenko sa na platforme X pýtal: „Čo sa deje s Putinovými rukami?“
Krátko po zverejnení videa sa sociálne siete zaplavili dohadmi o jeho zdraví. Podľa britského denníka Metro sa medzi najčastejšie spomínanými diagnózami zaradila Parkinsonova choroba – teória, ktorá sa objavuje vždy, keď Putin na verejnosti prejaví nezvyčajné pohyby či tras.
Záber, ktorý šokoval aj odborníkov
Podobné reakcie vyvolalo aj video zo stretnutia s Jekaterinou Leščinskou, predsedníčkou organizácie Zdravé otčestvo. Putin jej podáva ruku, no na kamerových záberoch sú jeho dlane nápadne opuchnuté a prsty pôsobia stuhnuto. „Putin drží ruky v päsť, akoby mu spôsobovali bolesť. Na jednej z nich vidno silno vystúpené žily,“ komentoval ukrajinský novinár Dmytro Gordon.
Zábery sa rýchlo rozšírili po internete a podnietili ďalšiu vlnu špekulácií o tom, či 73-ročný prezident netrpí závažnou chorobou. Ako pripomína Der Spiegel, podobné otázky sa objavili už v roku 2022, keď sa Putin počas stretnutia s ministrom obrany Sergejom Šojgu pevne držal stola, akoby strácal kontrolu nad rukami.
Kremeľ mlčí, podozrenia rastú
Hoci Kremeľ opakovane uisťuje, že prezident je v „excelentnom zdravotnom stave“, pozorovatelia upozorňujú, že jeho verejné vystúpenia sú čoraz zriedkavejšie. Po niekoľkotýždňovej prestávke sa naposledy ukázal na októbrovom summite v Tadžikistane a neskôr pri dohľade nad jadrovými manévrami.
Zvyšok času ostáva jeho program nejasný a podľa viacerých médií, vrátane The Moscow Times, Kremeľ niekedy zverejňuje záznamy zo stretnutí až s odstupom niekoľkých mesiacov. Táto prax len prehlbuje neistotu o tom, v akom stave sa Putin skutočne nachádza.
Nevyhasínajúce dohady
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa objavujú neoverené tvrdenia o prezidentovom zdraví – od neurologických problémov až po onkologické diagnózy. Bývalý šéf britskej tajnej služby MI6 Sir Richard Dearlove už vlani naznačil, že ruský vodca môže trpieť Parkinsonovou chorobou.
Oficiálne však tieto špekulácie Moskva odmieta ako „západnú propagandu“. Napriek tomu sa s každým novým záberom z verejných vystúpení otázky o Putinovom zdravotnom stave vracajú so stále väčšou silou.