Ruské ciele na Ukrajine: TOTO územie chce Putin získať za každú cenu, ide o KĽÚČOVÚ oblasť!

DONBAS – Vojna na Ukrajine sa už rieši aj diplomatickou cestou cez dve veľké stretnutia, pričom na oboch bola prítomná len jedna krajina. Americký prezident Donald Trump rokoval počas víkendu na Aljaške s hlavou Ruska Vladimirom Putinom. Začiatkom týždňa pozval do Bieleho domu najsilnejších zástupcov NATO v EÚ aj prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského. V oboch prípadoch bolo hlavnou témou ukončenie bojov na Ukrajine. Putin sa ale nechce vzdať ani upustiť od svojich požiadaviek. Regióny na východe Ukrajiny považuje za nesmierne dôležité z viacerých faktorov.
Veľký summit lídrov USA a Ruska nepriniesol podľa oficiálnych informácii žiadne konkrétne kroky na ukončenie bojov na Ukrajine. Podobným spôsobom dopadlo aj stretnutie v Bielom dome, kde si americký prezident Donald Trump pozval zástupcov EÚ a NATO, ktorí sadli za jeden stôl s ukrajinským prezidentom. Napriek tomu sa analytici zhodli, že bojujúce strany sú bližšie k uzatvoreniu mieru.
MIMORIADNY ONLINE Putin je na koni, Trump podporuje odstúpenie TOHTO územia Ukrajiny v prospech Ruska
Problémom je ale oblasť na východe Ukrajiny, na ktorú má Putin veľký zálusk. Od tejto požiadavky podľa viacerých analytikov rozhodne neupustí. S prenechaním východných častí Ukrajiny Ruskej federácii s cieľom uzatvorenia mieru súhlasí dokonca aj Donald Trump. Médiá o tom informovali len niekoľko hodín po ukončení summitu an Aljaške. Pokiaľ Ukrajina bude s odstúpením územia súhlasiť, Putin údajne zastaví boje a už nikdy nezaútočí na svojho západného suseda.
Ochrana ruského obyvateľstva
Donbas bol pre ruského prezidenta lákadlom už pred spustením invázie na Ukrajinu (24. február 2022). Separatistov tu podporuje už dlhé roky, informuje CNN. Pred spustením "špeciálnej vojenskej operácie", ako tomu hovoria v Rusku, Kremeľ hlásil, že kľúčovým záujmom je okrem iného aj "ochrana ruky hovoriaceho obyvateľstva", pričom na Donbase je to viac ako polovica miestnych.
Rusi od tohto neupustili, čo dokazuje aj nedávne vyhlásenie ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova: "Milióny ľudí na území Ukrajiny, ktorí žijú na hraniciach Ruska, hovoria rusky. Je to ich materinský jazyk. Bol by to hrozný zločin, keby sme ich nechali pod kontrolou junty, ktorá im zakazuje hovoriť v ruštine." Na Ukrajine ale neplatí žiadny zákaz používania ruského jazyka.
Nerastné bohatstvo a strategická poloha
Americké zdroje, konkrétne NBC, píše, že oblasť Východná oblasť Ukrajiny je pre Putina lákavá z hľadiska nerastného bohatstva. Ešte pred bojmi v roku 2014 bol Luhansk a Doneck priemyslovými centrami celej krajiny. Aj napriek dlhoročným bojom je v týchto regiónoch veľký potenciál.
Navyše ukrajinská armáda odoláva ruským útokom aj vďaka svojej obrannej línii na tzv. "pevnostnom páse". Rusi sa ho od začiatku invázie snažia prelomiť, ale kľúčové pozície sú stále pod kontrolou Kyjeva. Nejde pritom len o vojenské bunkre, ale aj zložitú sieť železníc, ktorú Ukrajinci využívajú. Tie chce Putin dostať pod kontrolu. Zelenskyj sa odmieta vzdať celého Donbasu, aj keby mu Rusi na oplátku vrátili okupovaný Cherson a Záporožie.