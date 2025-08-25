Trump po neúspešnom summite s Putinom schválil rakety pre Ukrajinu

WASHINGTON - Spojené štáty posielajú Kyjevu 3 550 moderných riadených striel s dosahom až 450 kilometrov. Rozhodnutie prezidenta Donalda Trumpa prichádza po krachu mierového summitu s Vladimirom Putinom.
Zlom po neúspešných rozhovoroch
Podľa denníka Wall Street Journal dalo Washingtonu podnet k aktivácii zbrojného balíka zlyhanie rokovaní medzi americkým prezidentom a ruským lídrom. Namiesto diplomacie teraz Biela dom stavil na výraznú vojenskú podporu Kyjevu.
Najväčší balík rakiet pre Ukrajinu
USA uvoľnili dodávku 3 550 kusov Extended Range Attack Munitions (ERAM) v hodnote približne 730 miliónov eur. Financovanie zabezpečí európske konzorcium. Rakety majú doraziť do rúk ukrajinských ozbrojených síl do šiestich týždňov. Plán bol pripravený ešte počas administratívy Joea Bidena, no až Trumpova vláda ho po stroskotaní mierových rozhovorov uviedla do praxe.
Prísne podmienky použitia
Pentagon stanovil jasné pravidlá: každý útok na ciele na ruskom území musí osobitne schváliť Washington. Tento režim platí nielen pre nové ERAM rakety, ale aj pre britské Storm Shadow či iné západné systémy. Cieľom je udržať kontrolu nad eskaláciou konfliktu.
Nová stratégia Kyjeva
S dosahom 450 kilometrov otvárajú ERAM rakety Ukrajine doteraz nevídané možnosti. Dokážu zasiahnuť veliteľské centrá či zásobovacie trasy hlboko v ruskom zázemí. Vďaka kompatibilite s F-16 aj modernizovanými sovietskymi strojmi ich môže ukrajinská armáda nasadiť flexibilne a efektívne.