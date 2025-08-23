Obrovská rodinná tragédia: Žena zastrelila manžela a dve deti! Potom obrátila zbraň proti sebe

MADBURY - Tridsaťštyriročná Emily Longová zastrelila manžela aj dve deti. Potom spáchala samovraždu. Tragédii predchádzali mesiace depresie a videá o manželovej rakovine.
Hrôza v rodinnom dome
Americké mesto Madbury zasiahla tragédia, ktorá otriasla celou komunitou. Tridsaťštyriročná Emily Longová zastrelila svojho manžela, dve deti vo veku osem a šesť rokov a napokon obrátila zbraň proti sebe. V dome sa našlo aj trojročné dieťa, ktoré vyviazlo bez zranení a je v opatere príbuzných, píše portál NBC.
Podľa výsledkov pitvy utrpel 48-ročný Ryan Long viacero strelných rán, zatiaľ čo Emily a ich dve deti zomreli po jedinom zásahu do hlavy.
Zúfalstvo pred kamerou
Emily bola aktívna na sociálnej sieti TikTok, kde sa so sledovateľmi delila o manželov boj s rakovinou mozgu a o svoje psychické ťažkosti. Ešte niekoľko dní pred činom zverejnila video, v ktorom sa snažila presvedčiť samu seba, že depresiu prekoná.
„Dnes som sa rozhodla zmeniť svoje myslenie. Dostanem sa z tejto depresie, či už budem chcieť, alebo nie,“ povedala dva dni pred tragédiou.
V máji zas opísala, ako ju ničí manželova choroba: „Aké je to sledovať, ako vám niekto mizne priamo pred očami? Prisahám, táto rakovina ma zlomí.“
Glioblastóm a jeho následky
Jej manžel Ryan trpel glioblastómom, najčastejším a zároveň najagresívnejším nádorom mozgu. Väčšina pacientov žije po diagnóze len 12 až 15 mesiacov. Emily na sociálnych sieťach detailne opisovala operácie, chemoterapie aj vedľajšie účinky liekov, ktoré jej manžel podstupoval.
V jednom z posledných videí priznala, že už vníma dopady aj na deti: „Naše deti sa trápia a začínam si všímať zmeny aj u trojročného.“
Volanie o pomoc
V desiatkach príspevkov hovorila aj o vlastných problémoch: „Viem, že potrebujem terapeuta. Viem, že si musím povedať o pomoc. Ale asi ešte nie som pripravená si to priznať naplno.“
Zároveň opisovala paradoxnú situáciu: „Oplakávam svojho manžela, oplakávam svoje manželstvo, a pritom je stále tu. Je to mätúce a zdrvujúce.“
Život pred tragédiou
Rodina žila v mestečku Madbury s dvoma tisíckami obyvateľov, vzdialenom hodinu a pol jazdy od Bostonu. Ryan pracoval deväť rokov ako školský psychológ, Emily bola manažérkou miestnej reštaurácie.