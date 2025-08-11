Slávna influencerka v slzách: Jej synček sa utopil v bazéne! Jeho otec zatiaľ sledoval basketbal

PHOENIX - Ameriku šokujú nové zistenia o májovej tragédii v Arizone. Trojročný Trigg, syn populárnej influencerky Emilie Kiser, sa utopil v rodinnom bazéne – a podľa vyšetrovania bol v osudných chvíľach bez dozoru takmer desať minút, kým jeho otec sledoval NBA play-off a mal stavených 25 dolárov na výsledok zápasu.
Desať minút, ktoré rozhodli o živote
K nešťastiu došlo v čase, keď matka nebola doma. O malého Trigga a jeho novonarodeného bračeka Theodora sa staral otec, 28-ročný Brady Kiser. Ten polícii pôvodne tvrdil, že chlapca nechal bez dozoru len tri až päť minút. Neskôr svoju verziu zmenil – vraj išlo o „len pár sekúnd“.
Bezpečnostné kamery však ukázali iný obraz. Trigg bol sám na dvore viac než deväť minút, z toho približne sedem vo vode.
Rozpory vo výpovediach
Brady najskôr tvrdil, že sedel vonku na stoličke, no záznamy to nepotvrdili. Napokon priznal, že sedel v obývačke na gauči a sústredene sledoval basketbalový zápas. Pre neho bol dôležitý – mal naň uzavretú stávku v hodnote 25 dolárov.
Polícia chcela obžalobu, prokuratúra nie
Vyšetrovatelia po preštudovaní dôkazov dospeli k záveru, že otec vedel, kde sa jeho syn nachádza, a že jeho nečinnosť priamo prispela k tragédii. Odporučili obžalobu za ťažké ublíženie na zdraví dieťaťa.
Prokuratúra však stíhanie odmietla, hoci dôvody nezverejnila.
Boj o zverejnenie detailov
Emilie Kiser požiadala, aby sa celý policajný spis nezverejnil. Obávala sa, že detaily by zneužili tzv. internetoví „detektívi“ – dokonca by mohli pomocou umelej inteligencie vytvárať rekonštrukcie nešťastia.
Najvyšší súd okresu Maricopa jej čiastočne vyhovel. Dve strany, ktoré opisujú posledné minúty Triggovho života, zostanú navždy pod zámkom.