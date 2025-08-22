Zákon postavil rodičov pred NEISTOTU: Druckera vyzývajú, aby konal, podpisuje sa už aj PETÍCIA!

BRATISLAVA - Ak máte dieťa v neštátnej škole (teda v súkromnej) iste ste zachytili poslednú iniciatívu na Úrade vlády. Ministerstvo školstva zatiaľ neschválilo sporný balík zmien, ktorý rodičov práve týchto detí stavia pred značnú neistotu. Cítia sa až tak podráždene, že sa rozhodli prísť s petíciou a neváhajú ísť aj do ulíc!
archívne video
O legislatívnej zmene formou troch školských zákonov informoval portál tvnoviny.sk a aj samotný minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Tomu sa v stredu 20. augusta nepodarilo na Úrade vlády rozhodnúť o tom, či zákon v tejto podobe prejde. Sám tvrdí, že zmeny v zákone sú v prospech detí a majú vytvoriť nové pravidlá. Zavádza sa tiež pojem verejný poskytovateľ vzdelávania.
Aktualizácia 11:44
Okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku sa má rozšíriť. Súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, by sa mohol znížiť o 20 percent. Vyplýva to z návrhu zákona o financovaní škôl a školských zariadení z dielne ministerstva školstva, ktorý teraz schválila vláda.
Dieťa s inou vierou sa môže ocitnúť aj v katolíckej škole
Vďaka zákonu sa tak žiaci na školu dostanú v rámci svojho obvodu a nerozhoduje ani fakt, či ide o katolícku, či inú súkromnú školu. Mohlo by sa tak stať, že dieťa s inou vierou by sa mohlo ocitnúť na katolíckej škole, čo sa začalo nepáčiť viacerým rodičom. "Štát nevie lepšie ako rodič, čo je pre deti lepšie. Nenúťte chodiť katolíkov do evanjelických škôl a naopak," povedal pri kritike zákonov predseda Asociácie za život a rodinu Tomáš Kováčik.
Drucker chce zákonmi docieliť to, aby sa otvorili pomyselné dvere do neštátnych škôl aj deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Aj keď sa tu ministerstvo pohráva s viacerými variantami, kompetentní zo škôl tvrdia, že ani jedna z avizovaných možností nie je dobrá.
Školy môžu prísť o dotácie
Nejde však len o prideľovanie žiakov priamo z najbližších obvodov. Utrpí vraj aj finančná stránka, ktorá na tom bude po zmenách pomerne otázne. Pri legislatívnych zmenách by sa tak mohlo stať, že ak budú chcieť súkromné školy naďalej vyberať školné, môžu prísť o dotácie na žiaka, ktoré boli doteraz samozrejmosťou.
"Ak znížime normatív, škola prichádza o prostriedky. Ak neznížime normatív, musí sa vzdať školného, opäť prichádza o prostriedky," zareagovala pre televíziu Eva Ohraďanová, prezidentka Asociácií súkromných škôl a školských zariadení. Logicky by to potom znamenalo, že by nevyhnutne vyššie školné musel platiť koncový užívateľ - samotní rodičia detí. V opačnom prípade by utrpela kvalita výučby v takých školách.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
Majú toho dosť a spúšťajú petíciu, podpísalo ju už niekoľko tisíc rodičov
Avizované zmeny vo financovaní škôl už začali byť pre niektorých také neúnosné, že spustili veľkú petíciu pod názvom: "Takto nie! Žiadame zachovanie rovnakých podmienok financovania a vzdelávania pre všetky deti.".
V čase písania tohto článku petíciu už elektronicky podpísalo vyše 32-tisíc užívateľov.
Práve v piatok 22. augusta sa o 11:00 hodine bude o týchto školských zmenách rozhodovať. Ak vraj nepríde k zmene a zákon dnes schvália, viacerí rodičia a nespokojní občania sú pripravení vyjsť aj do ulíc.
"Žiadame, aby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR stiahlo predmetné návrhy zákonov a pripravilo ich nový návrh v spolupráci so všetkými zriaďovateľmi a relevantnými organizáciami. Legislatíva týkajúca sa financovania škôl musí byť založená na princípoch rovnosti, spravodlivosti a podpory diverzity, a zároveň zabezpečovať skutočnú dostupnosť kvalitného vzdelávania pre všetky deti na Slovensku," uvádzajú autori petície v hromadnej pripomienke.