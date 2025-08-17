Obrovská rodinná tragédia: Matka rodine povedala, že ide na dovolenku! Namiesto toho podstúpila eutanáziu

DUBLIN - Rodina z Írska prežíva nočnú moru, keď sa plánovaná „dovolenka“ ich príbuznej zmenila na tragédiu. Dcéra sa najskôr dozvedela o matkinej smrti cez správu na WhatsAppe a neskôr jej kuriér doručil urnu v balíku. Až vtedy vyšlo najavo, že 55-ročná žena tajne podstúpila eutanáziu na klinike v Litve.
Výlet, ktorý zakrýval krutú pravdu
Maureen Sloughová, 55-ročná Írka, oznámila rodine, že cestuje na oddychový pobyt do Litvy so svojou priateľkou. V skutočnosti však mala celkom iný plán – rozhodla sa ukončiť svoj život asistovanou smrťou.
„Povedala nám, že pôjde do Litvy, ale dvom ľuďom sa priznala, že jej úmysly sú iné. Po telefonátoch plných obáv nás uistila, že sa vráti domov. Potom nám však cez WhatsApp napísal pracovník Pegasos, že zomrela,“ opísala zronená dcéra Meghan pre The Sun.
Posledné rozhodnutie
Podľa Irish Independent stála za celou udalosťou Asociácia Pegasos, ktorá prevádzkuje kliniku asistovaných samovrážd. Maureen pritom už dlhodobo trpela psychickými problémami. Meghan však nevie, či o nich klinika vôbec vedela.
Záhadný list
Zariadenie sa bráni tým, že od dcéry dostalo list, v ktorom údajne vyjadrila pochopenie a rešpekt k matkinej voľbe. Meghan to však rázne popiera: „Žiadny list som nikdy nenapísala.“ Domnieva sa, že jej mama si vytvorila falošnú e-mailovú adresu a list napísala v jej mene, aby zakryla svoje skutočné úmysly.
Urna ako balík
Šoky tým neskončili. Po matkinej smrti dorazil k Meghan kuriér s urnou. „Prišla hnedá urna s poškriabanou zlatou ceduľkou a certifikát o kremácii. To bolo všetko. Bola niekde vzadu v dodávke a ja mala sledovacie číslo, akoby to bol obyčajný balík,“ opísala dcéra otrasný zážitok.
Nezodpovedané otázky
Meghan priznala, že matkin krok je pre ňu nepochopiteľný. „Ak už nedokázala znášať fyzickú ani psychickú bolesť, nebola by som z toho šťastná, ale nikdy by som ju nenechala odísť samotnú,“ uzavrela.