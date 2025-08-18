Veľká TRAGÉDIA na dovolenke v Chorvátsku: Rodina je v slzách, na dieťa (†3) spadol strom! ŠOKUJÚCE detaily

ISTRIA – Letná dovolenka sa pre túto rodinu z Českej republiky zmenila na najhoršie chvíle v živote. Relax, pokoj a slnečné počasie na pláži si užívali až do momentu, ktorý im zmenil život. V Chorvátsku prišli o dieťa.
V sobotu 16. augusta došlo v Chorvátsku k veľkému nešťastiu. Ako informuje web Dnevnik, v oblasti Pazin (Kršilsko) v strednej časti Istrie malo prísť o život len 3-ročné dieťa. Tragédia postihla českú rodinu, ktorá tu bola na dovolenke.
Nepomohol ani rýchly zásah záchranárov
Miestne policajné zložky mali dostať hlásenie vo večerných hodinách. "Dispečing Ústavu urgentnej medicíny Istrijskej župy prijal včera večer o 20:20 hlásenie o incidente, pri ktorom sa ťažko zranilo jedno dieťa. Na miesto bol takmer okamžite vyslaný tím záchrannej zdravotnej služby," uviedla polícia.
Na dieťa mal v spomínanej oblasti spadnúť strom. Rodičia sa snažili dieťa rýchlo previezť do nemocnice, ale záchranný tím prišiel takmer okamžite. Tragédii sa už ale zabrániť nepodarilo. Dieťa zomrelo po pokusoch o neúspešnú resuscitáciu v sanitke cestou do nemocnice.
Strom mal spadnúť z vyvýšeného terénu na cestu, kde zasiahol dieťa. Polícia spustila vyšetrovanie a zisťuje okolnosti incidentu. Vzhľadom na citlivosť témy neboli zverejnené žiadne ďalšie podrobnosti. Podľa neoficiálnych informácii mal strom spadnúť počas rodinnej oslavy.
Tradícia
Denník Blic však prichádza so šokujúcou informáciou. Strom bol umiestnený nad cestu ako súčasť svadobných zvykov, ktoré v niektorých častiach Istrie pretrvávajú dodnes. Stromy alebo drevené oblúky umiestňujú pozdĺž ciest ako symbol osláv a odkaz pre rodinu a priateľov, že sa na danom mieste koná obrad. V tomto prípade bol zrejme nedostatočne upevnený.