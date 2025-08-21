Štvrtok21. august 2025, meniny má Jana, Johana, Noema, zajtra Tichomír

Severná Kórea má pri Číne základňu s balistickými raketami, tvrdí americký think-tank

PCHJONGJANG - Severná Kórea možno pri čínskych hraniciach prevádzkuje tajnú základňu balistických rakiet, ktoré môžu niesť jadrovú hlavicu a zasiahnuť aj územie Spojených štátov. S odvolaním sa na predbežnú analýzu amerického think-tanku to dnes napísala agentúra Kjódó.

Na základni Sinpung-tong, ktorá sa nachádza v provincii Pchjongan pukto Sinidžu asi 27 kilometrov od hraníc s Čínou, sa môže nachádzať šesť až deväť medzikontinentálnych balistických rakiet Hwasong-15 alebo Hwasong-18. Medzi ďalšími zbraňami môže byť aj doteraz neznámy typ medzikontinentálnej balistickej rakety vrátane ich mobilných odpaľovacích zariadení, uviedlo v stredu Stredisko pre strategické a medzinárodné štúdiá (CSIS).

"Balistické rakety dlhého doletu predstavujú potenciálnu jadrovú hrozbu pre východnú Áziu a kontinentálne Spojené štáty. Podľa súčasných odhadov budú tieto zbrane v prípade krízy alebo vojny premiestnené zo základne a odpálené z vopred zmapovaných miest," dodalo CSIS.

Stredisko vychádzalo zo satelitných snímok, odtajnených dokumentov, informácií z otvorených zdrojov a rozhovorov s utečencami a úradníkmi z celého sveta. Výstavba základne, ktorej názov jej dal think-tank podľa blízkej dediny, sa začala okolo roku 2004 a bola sprevádzkovaná o desať rokov neskôr. Rozkladá sa na ploche 22 kilometrov štvorcových a sú v nej sklady, veľké podzemné zariadenia a niekoľko obytných a podporných budov.

Ide o jednu z 15 až 20 tajných severokórejských raketových základní, o ktorých sa doteraz nehovorilo pri žiadnych rokovaniach o jadrovom odzbrojení medzi Washingtonom a Pchjongjangom. O zastavenie severokórejského jadrového a raketového programu totiž usiloval počas svojho prvého mandátu americký prezident Donald Trump. V rokoch 2018 a 2019 kvôli tomu osobne rokoval so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, rokovania však skrachovali.

KĽDR vo februári odmietla plán na odstránenie jadrových zbraní z Kórejského polostrova. Krajina naopak oznámila, že mieni svoj jadrový arzenál ďalej posilňovať, a to napriek rezolúciám Bezpečnostnej rady OSN, ktoré Pchjongjangu takéto kroky zakazujú.

