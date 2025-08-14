Expert na si neberie servítky: Prímerie nič neznamená! Rusko môže ešte brutálnejšie zaútočiť

BERLÍN - Nemecký expert na ruskú ekonomiku Janis Kluge upozorňuje, že zastavenie bojov by nemuselo znamenať koniec hrozby. Moskva má stále dostatok ľudí aj zdrojov na pokračovanie vojny a sankcie ju k ústupu nedonútia.
Podľa nemeckého analytika Janisa Klugeho, ktorý sleduje ruskú ekonomiku, odvodový systém aj dopady sankcií, má Rusko aj po dvoch rokoch intenzívnych bojov stále schopnosť dopĺňať svoje jednotky. Uviedol to v rozhovore pre server Aktualne.cz
Tempo náboru je stále vysoké
Hoci sa podľa najnovších údajov nábor do ruskej armády mierne spomalil, čísla zostávajú vysoké – viac než tisíc nových rekrutov denne. „Je stále ťažšie nájsť nových záujemcov, no počet odvedencov je vyšší než počet padlých. To umožňuje Rusku vyberať, koho pošle na front a koho použije na vytvorenie nových jednotiek,“ uviedol Kluge.
Podľa neho sú peniaze hlavným dôvodom, prečo Rusi podpisujú zmluvy s armádou. V mnohých častiach spoločnosti sa však účasť na vojne vníma aj ako prejav vlastenectva. „Štát využíva aj nátlak – napríklad ľuďom v trestnom konaní ponúkne, že ak sa prihlásia do armády, ich prípad sa uzavrie,“ dodal.
Kluge upozorňuje, že armáda má veľmi nízke zdravotné a vekové štandardy, takže kvalita nových rekrutov klesá. „Počet mužov nie je problém – v Rusku ich je 30 až 40 miliónov, ktorí by potenciálne mohli ísť do vojny,“ povedal pre Aktualne.cz.
Sankcie majú limity
Kluge konštatuje, že západné sankcie nebudú mať v krátkodobom horizonte dostatočný účinok na zastavenie vojny. „Existuje hranica, za ktorú nemôžeme ísť, ak nechceme poškodiť vlastné ekonomiky. A ak sa na sankciách nepodieľa viac než polovica sveta, ich účinok je obmedzený,“ vysvetlil.
Ruský export ropy podľa neho prináša krajine stále kľúčové príjmy, aj keď ročne prichádza o desiatky miliárd dolárov. „Nie je to však dostatočný zásah, aby spôsobil kolaps ekonomiky,“ dodal.
Žiadne „eso v rukáve“
Podľa analytika dnes neexistuje nové opatrenie, ktoré by okamžite zmenilo situáciu. „Treba zlepšovať vymáhanie existujúcich sankcií a zasahovať proti firmám, ktoré pravidlá obchádzajú – napríklad v prípade tieňovej flotily, ktorou Rusko obchádza cenové stropy G7 na ropu,“ uviedol.
Kluge odmieta myšlienku, že by Západ mohol účinne zasiahnuť uvalením ciel na krajiny kupujúce ruskú ropu. „Uvalením ciel by sa zmenil celý svetový obchodný systém a výsledok by bol neistý,“ povedal.
Očakávania od mierových rokovaní
Analytik si nemyslí, že americký prezident Donald Trump bude výrazne tlačiť na Moskvu. „Nie som si istý, či je skutočne nahnevaný na Putina. Možno chce zvýšiť tlak, ale zostáva zdržanlivý,“ uviedol pre Aktualne.cz.
Kluge zároveň varuje, že prímerie nemusí znamenať ústupok zo strany Ruska. „Nie je vylúčené, že Moskva by využila pauzu na prípravu ešte brutálnejšieho útoku,“ dodal.
Posol z Washingtonu v Moskve
Kluge komentoval aj návštevu amerického vyjednávača Stevea Witkoffa v Moskve. Rozhovor prebiehal 6. augusta, teda ešte pred oznámením, že sa Donald Trump a Vladimir Putin stretnú 15. augusta na Aljaške.
Podľa analytika môže byť obnovený Trumpov záujem o riešenie vojny pre Putina nepríjemný. „Nechce, aby mu Trump určoval podmienky. Skôr sa mu pokúsi ponúknuť niečo, čo pre Rusko nemá veľký význam – krok, ktorý vojnu nezastaví, ale možno uspokojí Trumpa,“ uviedol Kluge.
Nebezpečné návrhy
Ako dodal, Witkoff je len sprostredkovateľ. „Nebezpečné by bolo, keby navrhol niečo, čo sa Trumpovi bude zdať rozumné, ale pre Ukrajinu to bude rizikové – napríklad požiadavka, aby prezident Zelenskyj odstúpil. Takéto riešenie by mohlo podkopať politickú stabilitu v krajine,“ varoval.
Kluge zároveň zdôraznil, že prímerie nemusí byť ústupkom. „Ak k nemu dôjde, Rusko môže využiť čas na hromadenie dronov a rakiet, aby potom zaútočilo ešte tvrdšie,“ upozornil pre Aktualne.cz.
Dočasný pokoj ako výhoda
Na druhej strane pripustil, že niekoľkomesačný pokoj by mohol mať pre Ukrajinu aj pozitívny efekt. „Rusko je momentálne úspešné v terorizovaní ukrajinského obyvateľstva. Poskytnúť ľuďom niekoľko mesiacov pokojného spánku by mohlo zvýšiť odolnosť krajiny,“ uzavrel Kluge.