Štvrtok14. august 2025, meniny má Mojmír, zajtra Marcela

Expert na si neberie servítky: Prímerie nič neznamená! Rusko môže ešte brutálnejšie zaútočiť

Podľa experta na Rusko, prímerie na Ukrajine nemusí nič znamenať.
Podľa experta na Rusko, prímerie na Ukrajine nemusí nič znamenať. (Zdroj: SITA/AP/Leon Neal/Pool, AP Photo/Evan Vucci, Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

BERLÍN - Nemecký expert na ruskú ekonomiku Janis Kluge upozorňuje, že zastavenie bojov by nemuselo znamenať koniec hrozby. Moskva má stále dostatok ľudí aj zdrojov na pokračovanie vojny a sankcie ju k ústupu nedonútia.

Podľa nemeckého analytika Janisa Klugeho, ktorý sleduje ruskú ekonomiku, odvodový systém aj dopady sankcií, má Rusko aj po dvoch rokoch intenzívnych bojov stále schopnosť dopĺňať svoje jednotky. Uviedol to v rozhovore pre server Aktualne.cz

Tempo náboru je stále vysoké

Hoci sa podľa najnovších údajov nábor do ruskej armády mierne spomalil, čísla zostávajú vysoké – viac než tisíc nových rekrutov denne. „Je stále ťažšie nájsť nových záujemcov, no počet odvedencov je vyšší než počet padlých. To umožňuje Rusku vyberať, koho pošle na front a koho použije na vytvorenie nových jednotiek,“ uviedol Kluge.

Podľa neho sú peniaze hlavným dôvodom, prečo Rusi podpisujú zmluvy s armádou. V mnohých častiach spoločnosti sa však účasť na vojne vníma aj ako prejav vlastenectva. „Štát využíva aj nátlak – napríklad ľuďom v trestnom konaní ponúkne, že ak sa prihlásia do armády, ich prípad sa uzavrie,“ dodal.

Kluge upozorňuje, že armáda má veľmi nízke zdravotné a vekové štandardy, takže kvalita nových rekrutov klesá. „Počet mužov nie je problém – v Rusku ich je 30 až 40 miliónov, ktorí by potenciálne mohli ísť do vojny,“ povedal pre Aktualne.cz.

Sankcie majú limity

Kluge konštatuje, že západné sankcie nebudú mať v krátkodobom horizonte dostatočný účinok na zastavenie vojny. „Existuje hranica, za ktorú nemôžeme ísť, ak nechceme poškodiť vlastné ekonomiky. A ak sa na sankciách nepodieľa viac než polovica sveta, ich účinok je obmedzený,“ vysvetlil.

Ruský export ropy podľa neho prináša krajine stále kľúčové príjmy, aj keď ročne prichádza o desiatky miliárd dolárov. „Nie je to však dostatočný zásah, aby spôsobil kolaps ekonomiky,“ dodal.

Žiadne „eso v rukáve“

Podľa analytika dnes neexistuje nové opatrenie, ktoré by okamžite zmenilo situáciu. „Treba zlepšovať vymáhanie existujúcich sankcií a zasahovať proti firmám, ktoré pravidlá obchádzajú – napríklad v prípade tieňovej flotily, ktorou Rusko obchádza cenové stropy G7 na ropu,“ uviedol.

Kluge odmieta myšlienku, že by Západ mohol účinne zasiahnuť uvalením ciel na krajiny kupujúce ruskú ropu. „Uvalením ciel by sa zmenil celý svetový obchodný systém a výsledok by bol neistý,“ povedal.

Očakávania od mierových rokovaní

Analytik si nemyslí, že americký prezident Donald Trump bude výrazne tlačiť na Moskvu. „Nie som si istý, či je skutočne nahnevaný na Putina. Možno chce zvýšiť tlak, ale zostáva zdržanlivý,“ uviedol pre Aktualne.cz.

Kluge zároveň varuje, že prímerie nemusí znamenať ústupok zo strany Ruska. „Nie je vylúčené, že Moskva by využila pauzu na prípravu ešte brutálnejšieho útoku,“ dodal.

Posol z Washingtonu v Moskve

Kluge komentoval aj návštevu amerického vyjednávača Stevea Witkoffa v Moskve. Rozhovor prebiehal 6. augusta, teda ešte pred oznámením, že sa Donald Trump a Vladimir Putin stretnú 15. augusta na Aljaške.

Podľa analytika môže byť obnovený Trumpov záujem o riešenie vojny pre Putina nepríjemný. „Nechce, aby mu Trump určoval podmienky. Skôr sa mu pokúsi ponúknuť niečo, čo pre Rusko nemá veľký význam – krok, ktorý vojnu nezastaví, ale možno uspokojí Trumpa,“ uviedol Kluge.

Nebezpečné návrhy

Ako dodal, Witkoff je len sprostredkovateľ. „Nebezpečné by bolo, keby navrhol niečo, čo sa Trumpovi bude zdať rozumné, ale pre Ukrajinu to bude rizikové – napríklad požiadavka, aby prezident Zelenskyj odstúpil. Takéto riešenie by mohlo podkopať politickú stabilitu v krajine,“ varoval.

Kluge zároveň zdôraznil, že prímerie nemusí byť ústupkom. „Ak k nemu dôjde, Rusko môže využiť čas na hromadenie dronov a rakiet, aby potom zaútočilo ešte tvrdšie,“ upozornil pre Aktualne.cz.

Dočasný pokoj ako výhoda

Na druhej strane pripustil, že niekoľkomesačný pokoj by mohol mať pre Ukrajinu aj pozitívny efekt. „Rusko je momentálne úspešné v terorizovaní ukrajinského obyvateľstva. Poskytnúť ľuďom niekoľko mesiacov pokojného spánku by mohlo zvýšiť odolnosť krajiny,“ uzavrel Kluge.
 

Viac o téme: ExpertPrímerieDonald TrumpVladimir PutinUkrajinaVolodymyr ZelenskyjJanis Kluge
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Rusko obmedzuje volania cez
Rusko obmedzuje volania cez zahraničné aplikácie v snahe bojovať proti zločincom
Zahraničné
Maďarský premiér Viktor Orbán
Zdrvujúce slová Orbána: Rusko vojnu už vyhralo! Otázkou je, kedy to Západ uzná
Zahraničné
Sergej Rjabkov
Desivé rozhodnutie Moskvy: Treba schladiť horúce hlavy v NATO! Rusko zrušilo dôležité moratórium
Zahraničné
Ruský prezident Vladimir Putin.
Rusko sa už necíti byť viazané moratóriom na rozmiestňovanie rakiet kratšieho doletu: Západ nás ohrozuje, tvrdí Kremeľ
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

38.schôdza Národnej rady SR
38.schôdza Národnej rady SR
Správy
Slovenský volejbalista Július Frkaľ po víťaznom obrate s Lotyšskom: Vyhratý druhý set bol kľúčový
Slovenský volejbalista Július Frkaľ po víťaznom obrate s Lotyšskom: Vyhratý druhý set bol kľúčový
Zoznam TV
Slovenský volejbalista Jakub Ihnát po obrate s Lotyšskom: Stále je tam šanca na postup z prvého miesta
Slovenský volejbalista Jakub Ihnát po obrate s Lotyšskom: Stále je tam šanca na postup z prvého miesta
Zoznam TV

Domáce správy

Efektívnejší systém rezervácií pre
Efektívnejší systém rezervácií pre cudzincov: Polícia odporúča využívať elektronické služby štátu
Domáce
Pri nehode policajného auta
Pri nehode policajného auta odhalili ZÁVAŽNÉ porušenia: Vodič vraj nemal oprávnenie na šoférovanie! To nie je všetko
Domáce
Schôdzu k odvolaniu Šaška
Schôdzu k odvolaniu Šaška sa zatiaľ nepodarilo otvoriť: Iniciovala ju opozícia
Domáce
Slovensko čakajú extrémne horúčavy: SHMÚ vydal výstrahy!
Slovensko čakajú extrémne horúčavy: SHMÚ vydal výstrahy!
Banská Bystrica

Zahraničné

Izrael má nové pravidlá!
Izrael má nové pravidlá! Bránia však neziskovým organizáciám dodávať pomoc do Pásma Gazy
Zahraničné
Expert na si neberie
Expert na si neberie servítky: Prímerie nič neznamená! Rusko môže ešte brutálnejšie zaútočiť
Zahraničné
Ruský prezident Vladimir Putin
Blamáž Putinových blízkych: Vyzradili aj to, čo nemali! TOTO sú ciele šéfa Kremľa na summite s Trumpom
Zahraničné
Martyn Latchman
Obrovská tragédia: Otec dvoch detí si chcel dať transplantovať vlasy! Pred zákrokom skolaboval a zomrel
Zahraničné

Prominenti

FOTO Ellie Goulding
Slávna speváčka nedala predstavivosti šancu: FOTO HORE BEZ a v čipkovaných nohavičkách!
Zahraniční prominenti
Raper Kanye West
Na Slovensku ZRUŠENÉ a presunuté k susedom: Českí aktivisti sa BÚRIA proti vystúpeniu Kanyeho Westa
Zahraniční prominenti
OBROVSKÝ strach známej Slovenky:
OBROVSKÝ strach známej Slovenky: Zlé prognózy v tehotenstve... Už má výsledky!
Domáci prominenti
Zľava: David Kraus, Jan
Dráma v rodine Krausovcov pokračuje: Jeden syn čelí obvineniu zo znásilnenia, druhý utiekol z domu
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Angelica si po manželovej
Šokujúca a kontroverzná pamiatka: Neuveríte, čo si táto vdova nechala urobiť s kožou svojho mŕtveho manžela!
Zaujímavosti
Nepríjemná burina medzi zámkovou
Experti odporúčajú jednoduchý a účinný spôsob: TAKTO sa zbavíte buriny bez drahých herbicídov!
Zaujímavosti
Vstal z mŕtvych…už šesťkrát:
Vstal z mŕtvych…už šesťkrát: VIDEO Muž (40) desí dedinu svojimi návratmi zo záhrobia, miestni sa ho boja dotknúť!
Zaujímavosti
POZOR na priveľa medu:
POZOR na priveľa medu: TOTO hrozí, ak ho konzumujete vo veľkom množstve
vysetrenie.sk

Dobré správy

V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Chcete zažiariť aj bez návštevy kaderníka? Vytvorte si dokonalý účes ako zo salónu aj vy
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce

Ekonomika

Španielsko, Taliansko aj Nórsko: Wizz Air pridáva do Bratislavy až 12 nových liniek a 2 lietadlá (prehľad cien)
Španielsko, Taliansko aj Nórsko: Wizz Air pridáva do Bratislavy až 12 nových liniek a 2 lietadlá (prehľad cien)
Šok po novej dani: Sladené nápoje máme najdrahšie v regióne, ich predaj prudko padá!
Šok po novej dani: Sladené nápoje máme najdrahšie v regióne, ich predaj prudko padá!
Vráti sa ruský plyn do Európy? Situácia sa zásadne zmenila, ani nízke ceny zrejme Gazpromu nepomôžu!
Vráti sa ruský plyn do Európy? Situácia sa zásadne zmenila, ani nízke ceny zrejme Gazpromu nepomôžu!
Google môže prísť o svoju vlajkovú loď: Biznis storočia alebo len marketingový ťah? (komentár)
Google môže prísť o svoju vlajkovú loď: Biznis storočia alebo len marketingový ťah? (komentár)

Šport

VIDEO F1 srdce zo zlata: Norris prekvapil malú hrdinku nádherným gestom, o akom ani nesnívala
VIDEO F1 srdce zo zlata: Norris prekvapil malú hrdinku nádherným gestom, o akom ani nesnívala
Formula 1
Z KHL na terapiu: Ex-Popradčan priznal, že v Rusku zostal počas vojny iba kvôli peniazom
Z KHL na terapiu: Ex-Popradčan priznal, že v Rusku zostal počas vojny iba kvôli peniazom
KHL
Ani dvojgólové vedenie nestačilo: Dramatický boj PSG s Tottenhamom o Superpohár rozhodli penalty
Ani dvojgólové vedenie nestačilo: Dramatický boj PSG s Tottenhamom o Superpohár rozhodli penalty
Ostatné
Senzácia na Hlinka Gretzky Cupe sa nekonala: Švédi debaklom poslali Slovákov do derby s Českom
Senzácia na Hlinka Gretzky Cupe sa nekonala: Švédi debaklom poslali Slovákov do derby s Českom
Reprezentácia

Auto-moto

Pripravte sa závidieť: Česi budú mať ako prví lokomotívy s rýchlosťou až 230 km/h
Pripravte sa závidieť: Česi budú mať ako prví lokomotívy s rýchlosťou až 230 km/h
Doprava
Audi RS6 Avant zažíva najlepšie časy. Kombi s motorom V8 je hit
Audi RS6 Avant zažíva najlepšie časy. Kombi s motorom V8 je hit
Zaujímavosti
Predstavenie novej Triedy GLC je na spadnutie. Mriežka bude ikonická
Predstavenie novej Triedy GLC je na spadnutie. Mriežka bude ikonická
Novinky
Pod Strečnom to bude ešte náročnejšie. Kontrola dynamických bariér a oprava výtlkov
Pod Strečnom to bude ešte náročnejšie. Kontrola dynamických bariér a oprava výtlkov
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Job sharing: Keď sa v práci dvaja delia o jednu stoličku. Môže to fungovať?
Job sharing: Keď sa v práci dvaja delia o jednu stoličku. Môže to fungovať?
Trendy na trhu práce
Generácia Z v tom má jasno: Radšej nezamestnaný ako nešťastný
Generácia Z v tom má jasno: Radšej nezamestnaný ako nešťastný
Ekonomika - trh práce
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Beskydský závitok s ryžou
Beskydský závitok s ryžou
Cuketová pizza: Bez múky, bohatá na vlákninu a nesmierne chutná
Cuketová pizza: Bez múky, bohatá na vlákninu a nesmierne chutná
Výber receptov
Čím okoreniť rybu: Ideálne kombinácie na tresku či lososa
Čím okoreniť rybu: Ideálne kombinácie na tresku či lososa
Rady a tipy

Technológie

Ukrajina má nové drony Wild Hornets Sting, ktoré dokážu dobehnúť a zničiť ruské Shahedy. Môžeme čakať zlom v konflikte?
Ukrajina má nové drony Wild Hornets Sting, ktoré dokážu dobehnúť a zničiť ruské Shahedy. Môžeme čakať zlom v konflikte?
Armádne technológie
Long COVID ostáva záhadou. Lekári sa stále nevedia zhodnúť, kto ho má a kto nie
Long COVID ostáva záhadou. Lekári sa stále nevedia zhodnúť, kto ho má a kto nie
Veda a výskum
Polícia varuje, že pri týchto nevinných aktivitách ti môže hacker nahrať vírus do telefónu. Robí ich každý
Polícia varuje, že pri týchto nevinných aktivitách ti môže hacker nahrať vírus do telefónu. Robí ich každý
Bezpečnosť
Vo WhatsAppe pribudne brutálna AI funkcia, po ktorej už správy nebudú vyzerať tak, ako ich napíšeš ty
Vo WhatsAppe pribudne brutálna AI funkcia, po ktorej už správy nebudú vyzerať tak, ako ich napíšeš ty
Aplikácie a hry

Bývanie

Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?
Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?
Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch
Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch
VIDEO: Fľaše a poháre budú bez lepidla a papierikov! 3 návody, ako odstrániť etikety zo skla bez stopy
VIDEO: Fľaše a poháre budú bez lepidla a papierikov! 3 návody, ako odstrániť etikety zo skla bez stopy
7 nápadov, ako využiť staré CD, na ktoré doma sadá prach. Skúšali ste už trik, ako ochrániť úrodu pred vtákmi?
7 nápadov, ako využiť staré CD, na ktoré doma sadá prach. Skúšali ste už trik, ako ochrániť úrodu pred vtákmi?

Pre kutilov

Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Údržba a opravy
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Dvor a záhrada
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Recepty
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Chovateľstvo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Víťazi Elite Model Look SR a ČR 2025: Do svetového modelingu mieria tieto nové tváre so šancami na úspech
Modeling
Víťazi Elite Model Look SR a ČR 2025: Do svetového modelingu mieria tieto nové tváre so šancami na úspech
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Pri nehode policajného auta
Domáce
Pri nehode policajného auta odhalili ZÁVAŽNÉ porušenia: Vodič vraj nemal oprávnenie na šoférovanie! To nie je všetko
Expert na si neberie
Zahraničné
Expert na si neberie servítky: Prímerie nič neznamená! Rusko môže ešte brutálnejšie zaútočiť
PRÁVE TERAZ Hasiči zasahujú
Domáce
PRÁVE TERAZ Hasiči zasahujú v Petržalke: V jednom z panelákov vypukol požiar!
Ruský prezident Vladimir Putin
Zahraničné
Blamáž Putinových blízkych: Vyzradili aj to, čo nemali! TOTO sú ciele šéfa Kremľa na summite s Trumpom

Ďalšie zo Zoznamu