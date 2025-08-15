Tajomný let ruského vládneho lietadla na Aljašku: Vynárajú sa špekulácie! Bol na palube Putin?

MOSKVA - Na letových radaroch sa objavil vo štvrtok let, ktorý okamžite vyvolal vlnu otázok. Z moskovského letiska Vnukovo vo štvrtok ráno odštartovala štvorprúdový Iľjušin Il-96-300 ruskej špeciálnej letky s nezvyčajným cieľom – vojenskou základňou Elmendorf pri Anchorage na Aljaške.
Let, ktorý vybočuje z bežných trás
Stroj s evidenčným číslom RA-96023, starý len deväť rokov, sa pohybuje vo výške približne 10 700 metrov a udržuje si vzdialenosť od iných lietadiel. Kto sedel na palube, oficiálne nepotvrdili ruské ani americké zdroje. V zákulisí sa však špekuluje, že by mohlo ísť priamo o prezidenta Vladimira Putina – a že cieľom je stretnutie so súčasným prezidentom USA Donaldom Trumpom.
Prípravy „historického“ summitu
Podľa informácií novinára Alexandra Junasheva, ktorý sa odvoláva na svoje zdroje v Kremli, smeruje týmto prvým lietadlom delegácia poverená prípravou „historického stretnutia“ oboch lídrov v Anchorage. Za ňou má nasledovať ďalší stroj s novinármi z oficiálneho prezidentského sprievodu.
Kľúčová téma – Ukrajina
Rokovanie Putina a Trumpa je naplánované na 15. august. Hlavným bodom má byť budúcnosť Ukrajiny. Pri stole však nebude zastúpená ani Európa, ani ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Aké dohody, ústupky či výmeny požiadaviek môžu z rokovania vzísť, zostáva zatiaľ nejasné.