Zdrvujúce slová Orbána: Rusko vojnu už vyhralo! Otázkou je, kedy to Západ uzná

BUDAPEŠŤ - Rusko vyhralo vojnu na Ukrajine a zostáva otázka, kedy to Západ podporujúci Ukrajincov uzná. Podľa agentúry Reuters to v utorok povedal maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý čelí kritike za svoj príklon k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi napriek tri a pol roku trvajúcej ruskej invázii na Ukrajinu. Maďarsko sa v pondelok odmietlo pripojiť k vyhláseniu predstaviteľov 26 európskych krajín o tom, že Ukrajinci musia mať slobodu rozhodnúť sa o svojej budúcnosti.
"Teraz o tom hovoríme, akoby išlo o otvorenú vojnovú situáciu, ale nie je to tak. Ukrajinci vojnu prehrali. Rusko túto vojnu vyhralo. Jedinou otázkou je, kedy a za akých okolností Západ stojaci za Ukrajincami prizná, že sa tak stalo a čo z toho všetkého vyplynie," povedal Orbán v rozhovore pre youtubový kanál Patriot.
Európa podľa maďarského premiéra prepásla príležitosť rokovať s Putinom, keď bol pri moci americký prezident Joe Biden, a teraz jej hrozí, že o jej budúcnosti bude rozhodnuté bez jej účasti. V piatok sa v aljašskom meste Anchorage stretne Bidenov nástupca Donald Trump s Putinom, ktorí budú rokovať o situácii a vojne na Ukrajine. V niektorých európskych krajinách podľa médií panujú obavy, aby sa obe hlavy štátu spolu nedohodli a potom nepostavili Ukrajinu a Európu pred hotovú vec.
Prezidenti a šéfovia 26 európskych vlád v pondelok neskoro večer vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom stojí, že Ukrajinci musia mať slobodu rozhodnúť o svojej budúcnosti a že diplomatické rokovania možno viesť len v kontexte prímeria alebo obmedzenia bojov. Orbán sa k vyhláseniu odmietol pripojiť preto, že stanovuje podmienky na rokovania, na ktoré lídri dvadsaťsedmičky ani neboli pozvaní. Jediný rozumný krok je podľa neho zvolať summit medzi EÚ a Ruskom.
Maďarsko odoberá väčšinu energie z Ruska a odmieta posielať zbrane na Ukrajinu. Orbán, ktorý je pri moci od roku 2010, sa tiež dôrazne stavia proti členstvu Ukrajiny v EÚ, čo by podľa neho spôsobilo chaos maďarským poľnohospodárom i celej ekonomike.