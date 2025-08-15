Expert prehovoril: Putinova osudová chyba pri Trumpovi! Môže ho pripraviť o výhodu

ANCHORAGE - Súčasný prezident USA Donald Trump (79) varoval Moskvu pred „veľmi vážnymi následkami“, ak ruský vodca Vladimir Putin (72) počas piatkového stretnutia na Aljaške neprejaví ochotu ukončiť vojnu na Ukrajine. Napriek tomu sa medzi bezpečnostnými analytikmi ozývajú obavy, že Trump môže pred Putinom ustúpiť – len aby dosiahol rýchlu dohodu.
Skepsa z Kyjeva aj Washingtonu
Ako pripomína denník Bild, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (47) otvorene tvrdí: „Putin blafuje.“ Ani doteraz Kremeľ nijako neprejavil snahu získať si Trumpovu priazeň – naopak, útoky proti ukrajinským civilistom pokračujú rovnakou brutalitou.
Politológ Michael A. Bailey z Georgetown University pre Bild uviedol, že ak by Moskva zvolila „ofenzívu šarmu“, Trump by sa jej mohol ľahko poddať. To sa však nedeje, čo podľa neho paradoxne dáva nádej, že „Putinova tvrdosť zabráni Trumpovmu ústupku“.
Tvrdý postoj ako jediná cesta k mieru
Bailey dodáva, že kľúčom k ukončeniu konfliktu je presvedčiť Rusko, že pokračovať vo vojne je preň nákladnejšie než ju zastaviť. Trump síce opakovane vyjadril nespokojnosť a sklamanie z Putinovho konania, tieto slová však zatiaľ nemali žiadny konkrétny dopad na priebeh bojov. Len minulý piatok vypršalo jeho ultimátum adresované Kremľu, aby okamžite zastavil vojnu.
Otázniky nad Trumpovou stratégiou
Na priamu otázku novinárov, či verí, že dokáže Putina odradiť od útokov na civilistov, Trump odpovedal: „Nie, neverím.“ Tvrdí, že od ruského lídra počul podobné sľuby už mnohokrát, no zakaždým ich sprevádzali nové raketové údery na obytné domy či domovy dôchodcov.
Ide o priznanie vlastnej bezmocnosti – alebo premyslený manéver? Podľa Nica Langeho z Mníchovskej bezpečnostnej konferencie je možné, že Trump po rokovaní vyhlási, že dosiahol úspech, hoci európski partneri to nebudú zdieľať. „Trump sa zatiaľ neukazuje ochotný naplno zaviesť sankcie proti Číne či jej bankám, ktoré podporujú Rusko. Na jednej strane je frustrovaný z Putina, na druhej má zábrany zasiahnuť,“ uviedol pre Bild.
Pesimistický záver
Politológ Thomas Jäger je ešte skeptickejší: „Putin nemá dôvod ustúpiť ani o milimeter.“