Rusko obmedzuje volania cez zahraničné aplikácie v snahe bojovať proti zločincom

MOSKVA - Rusko v stredu oznámilo obmedzenie volaní cez sociálne siete WhatsApp a Telegram s odôvodnením, že je to nevyhnutné na boj proti kriminalite. Informovali o tom ruské štátne médiá, informuje agentúra AFP.

„V záujme boja proti zločincom sa prijímajú opatrenia na čiastočné obmedzenie volaní cez tieto zahraničné aplikácie na zasielanie správ,“ uviedol ruský úrad pre kontrolu masmédií (Roskomnadzor), citovali agentúry RIA a TASS. Podľa úradu sa tieto sociálne siete stali „hlavnými hlasovými službami používanými na podvody a vydieranie a na zapájanie ruských občanov do podvratných a teroristických aktivít“.

Moskva chce, aby tieto platformy poskytovali prístup k údajom na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, a to nielen na účely vyšetrovania podvodov, ale aj vyšetrovania činností, ktoré Rusko označuje za teroristické. „Prístup k hovorom v zahraničných aplikáciách na zasielanie správ bude obnovený po tom, ako začnú dodržiavať ruské právne predpisy,“ uviedlo ruské ministerstvo pre digitálnu agendu.

AFP pripomína, že od začatia ofenzívy na Ukrajine v roku 2022 Rusko drasticky obmedzilo slobodu tlače a slobodu prejavu na internete. Jeho bezpečnostné služby tiež často tvrdili, že Ukrajina používa Telegram na nábor ľudí alebo na páchanie sabotážnych činov v Rusku.

