Tragédia v dovolenkovom raji: Leslie chcel osláviť narodeniny! O život ho pripravilo nedovarené kura

LAS PALMAS - Oslava 70. narodenín mala byť pre Leslieho Greena splneným snom – namiesto toho sa premenila na nočnú moru, ktorá sa skončila jeho smrťou. Podľa výsledkov vyšetrovania sa britský senior na Kanárskych ostrovoch nakazil salmonelou z nedovareného kuracieho mäsa podávaného v hotelovom bufete. Infekcia spôsobila sepsu a následné zlyhanie orgánov. Rovnakým zdravotným problémom sa nevyhla ani jeho manželka.
Od oslavy k tragédii
V októbri odletel Leslie Green so svojou rodinou na španielsku Fuerteventuru, aby si užil dovolenku v luxusnom štvorizbdičkovom hoteli Occidental Jandia Playa. Práve tu sa mal nakaziť baktériou Salmonella. Následky boli katastrofálne – o niekoľko dní neskôr skončil v nemocnici, kde ho lekári uviedli do umelého spánku. Po štyroch týždňoch zomrel na zlyhanie obličiek a ďalších orgánov.
Jeho manželka, ktorá potvrdila, že počas pobytu jedli výhradne hotelové jedlo, skončila v nemocnici na sedem dní.
Slová zlomeného srdca
„Leslie bol milujúci a starostlivý manžel i otec. Bol mojím najlepším priateľom a život bez neho už nikdy nebude rovnaký. Stále nedokážem pochopiť, že sme odišli na dovolenku, ale Leslie sa nevrátil,“ uviedla pre denník The Mirror jeho manželka Julie. Dodala, že vypočuť si závery vyšetrovania bolo nesmierne ťažké, no dúfa, že jej výpoveď môže ochrániť iných.
Hygiena pod paľbou kritiky
Julie na súde opísala šokujúce hygienické praktiky hotela. Tvrdí, že nikdy nevidela personál umyť si ruky a čerstvo pripravené pokrmy vraj miešali s tými, ktoré už dlho stáli na výdaji. Podľa jej slov sa k jedlu pristupovalo „neopatrne a ľahkovážne“.
Vyšetrovanie teraz skúma, do akej miery mohla byť práve táto nedbanlivosť spúšťačom tragédie, ktorá navždy poznačila jednu rodinu.