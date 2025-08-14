Covid opäť útočí: Európou sa valí nová vlna! Je úplne iná ako tie predošlé

LONDÝN - Počas horúcich letných dní sa po Európe šíri nový variant koronavírusu s názvom Stratus. Odborníci upozorňujú, že súčasná vlna je v niečom neobvyklá – nečakane prichádza práve v období, keď sa respiračné ochorenia zvyčajne držia v úzadí.
Nákaza sa rozmáha naprieč kontinentom
Stratus zaznamenali už vo Veľkej Británii, Francúzsku, Nemecku, Španielsku aj Taliansku. V juhovýchodnej Ázii pritom podľa portálu Euractiv tvorí takmer 70 % všetkých prípadov. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) síce riziko pre verejné zdravie hodnotí ako nízke, epidemiológovia však vnímajú rozdiel oproti predchádzajúcim vlnám – tie nikdy neprichádzali v lete.
Možná súvislosť s ľudským správaním
Vedci pripúšťajú, že tento posun môže byť dôsledkom mutácie vírusu ovplyvnenej sezónnym správaním ľudí. Viac cestovania, masové podujatia či dovolenky v preplnených destináciách vytvárajú pre šírenie ideálne podmienky.
Miernejší priebeh, ale nové príznaky
Oproti dramatickým začiatkom pandémie má Stratus miernejší priebeh. Symptómy sú podobné Omikronu – horúčka, zimnica, kašeľ, bolesť hrdla, únava a nádcha. Lekári však čoraz častejšie hlásia aj chrapot, zmenu hlasu a výrazne podráždené hrdlo.
Riziko pre dovolenkové destinácie
Hoci panika nie je na mieste, nízka zaočkovanosť v niektorých turistických oblastiach môže spôsobiť lokálne problémy. „Navzdory mutáciám je dôležité zdôrazniť, že Stratus nevyzerá byť nebezpečnejší než predchádzajúce varianty Omikronu, pokiaľ ide o závažnosť ochorenia, hospitalizácie či úmrtia,“ uviedol pre Express lekár Kaywaan Khan.