TRAGÉDIA v aquaparku: Na jednej z atrakcií ZOMRELO dievča (†4)! Svedkovia vedia, kde bol problém

STAFFORDSHIRE – Leto spojené s horúcim a slnečným počasím vyláka k bazénom mnoho ľudí. Problém však nastáva, keď je pri bazénoch veľa návštevníkov. Deti sú vtedy oveľa viac zraniteľnejšie. Úplnou pohromou je, keď dieža príde k úrazu na niektorej z atrakcií. V Anglicku to malo smrteľné následky.
Zábavný deň v aquaparku sa zmenil na desivú tragédiu. Mesto Staffordshire zasiahla minulý týždeň strašná správa. Pri jednej z atrakcií v miestnom aquaparku zomrelo len 4-ročné dievčatko. Informuje o tom britský Mirror s tým, že podľa mnohých návštevníkov to bola len otázka času, kedy sa takéto niečo stane.
Problémová atrakcia
Problémom mali byť veľké a silné vlny v bazéne s vlnobitím. Na túto atrakciu sa sťažovalo viacero návštevníkov. "Na takejto atrakcií som už bola, ale nikdy som nezažila tak silné vlnobitie. Aj keď som dospelá, mala som problém udržať sa na nohách. Radšej som odtiaľ odišla a vytiahla z bazéna aj svoje tri deti," hovorí nemenovaná návštevníčka.
Prípadom sa začala zaoberať polícia v Staffordshire. Dievča sa hralo a v jednom momente sa stratilo. Napokon ho našli niektorí návštevníci. Dievča ležalo v bezvedomí pri jednom z bazénov. Napriek prevozu do nemocnice sa ho už nepodarilo zachrániť.
Spoločnosť Waterworld ako správca atrakcie odmieta pripustiť, že by za smrťou dievčaťa mohla byť jedná z atrakcií. Ako uvádza Chronicle Live, okrem toho vyzýva širokú verejnosť, aby neverila špekuláciám, ktoré sa šíria po internete. Vo vyhlásení spoločnosti stálo, že v dobe tragédie nebola spomínaná trakcia v prevádzke.