TRAGÉDIA na dovolenke: Bábätku sa na tele objavili ŠKVRNY, potom prišla náhla SMRŤ! Desivé slová matky

ANTALYA – Jednu z najvyhľadávanejších dovolenkových destinácii v Turecku postihla veľmi smutná udalosť. Rodičia prišli na dovolenke o syna, ktorý sa nedožil ani prvého roku života. Najhoršie na celej tragédii je fakt, že len pár hodín pred smrťou vyzeral ich syn zdravý.
Rodinu z Talianska postihla na dovolenke pri mori obrovská tragédia. Manželský pár prišiel o syna Ariana, ktorý sa im narodil len pred desiatimi mesiacmi. Informuje o tom Corriere del Veneto. K tragédii malo dôjsť dňa 12. augusta v hoteli Royal Seginus. Rodičia, pôvodne Rumuni, ktorí už vyše 20 rokov žijú v Taliansku, si pôvodne dovolenku užívali aj so svojimi synmi Iannisom (6) a Arianom (10 mesiacov).
Po dvoch hodinách prišiel šok
Zdrvená matka pre Virgilio prezradila, čo sa odohralo v soudný deň. "Arian sa prebudil asi okolo piatej hodine ráno. Bol v poriadku, pred dvomi hodinami ešte jedol a nič nenasvedčovalo tomu, že má nejaké ťažkosti," povedala matka Roxana Romanová.
Ako pokračovala, po kŕmení si šli s manželom a synom opäť ľahnúť. Keď vstali okolo siedmej, Arian mal na tele škvrny a jeho pleť nadobudla fialový odtieň. "Vzala som ho rýchlo do náručia, no bol v bezvedomí," spomína matka.
Následne sa rýchlo rozbehla na recepciu hotela a žiadala pomoc a lekára. Podľa viacerých svedkov sa na sanitku čakalo trochu dlhšie. Niekoľko ďalších dovolenkárov sa preto snažilo dávať chlapcovi masáž srdca. Po príchode sanitky previezli Ariana do nemocnice v Antalyi, kde sa ho už bohužiaľ nepodarilo oživiť.
Byrokracia a jazyková bariéra
Prípad prebrala polícia, no v doterajšom priebehu vyšetrovania ešte nie je známa príčina smrti. Okrem toho nastali pre rodinu aj komplikácie s úradmi. Ako píše Virgilio, taliansky konzulát v Smyrne vyžaduje na vydanie pohrebného pasu originálne dokumenty o úmrtí. "Rodičia už všetko pripravili a poslali. Teraz už len čakajú na doručenie cez tureckú poštu," uviedla starostka Musile di Piava (Benátky) Silvia Susannová. Práve tam sa rodina presťahovala.
Okrem toho je tu problém aj s dorozumievaním sa, keďže ani jeden z rodičov nevie po turecky. Už teraz presiahli ich náklady vrátane poplatkov za nemocnicu a pohrebné služby, viac ako 5-tisíc eur. Smrť ich syna Arania šokovala celú komunitu. Obec dokonca rozbehla verejnú zbierku na pomoc rodine. Všetci si želajú, aby mal Arian dôstojný pohreb.