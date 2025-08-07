VÁŽNA nehoda v Chorvátsku! Slovák (28) sa pri riskantnom predbiehaní zrazil s autom, zasahoval vrtuľník

ZADAR - Chorvátska polícia vyšetruje závažnú dopravnú nehodu. Slovenský vodič sa zrazil s vozidlom s poľskými evidenčným značkami. Incident si vyžiadal viacero zranených osôb, ktoré museli byť prevezené do nemocníc v Zadare a Rijeke.
V utorok (6. 8.) okolo 14.50 h došlo na štátnej ceste DC-106 v chorvátskej obci Kolan k vážnej dopravnej nehode. Zrazili sa dve vozidlá so zahraničnými poznávacími značkami. Informuje o tom zadarská polícia na svojom webe.
"Vyšetrovaním sa zistilo, že 28-ročný občan Slovenskej republiky šoféroval motorové vozidlo s českými evidenčnými číslami a počas jazdy na časti vozovky určenej pre protiidúcu premávku neoprávnene predbehol vozidlo pred sebou po ľavej strane cez súvislú pozdĺžnu čiaru na vozovke, pričom narazil prednou časťou vozidla do ľavej prednej časti vozidla s poľskými evidenčnými číslami, ktoré šoféroval 51-ročný poľský občan, ktorý išiel v protismere," približuje polícia.
V dôsledku zrážky utrpeli zranenia viaceré osoby. Slovenský vodič a 28-ročný spolujazdec boli prevezení do Všeobecnej nemocnice v Zadare. Ďalší 28-ročný pasažier z toho istého vozidla musel byť pre vážnosť zranení transportovaný vrtuľníkom do Klinického nemocničného centra v Rijeke. 51-ročný poľský vodič a štyri maloleté poľské deti boli taktiež prevezení sanitkou do nemocnice v Zadare na ošetrenie.
Policajní príslušníci vykonali na mieste nehody obhliadku a cesta musela byť na niekoľko hodín obojsmerne uzavretá. Doprava bola presmerovaná na obchádzkové trasy. Závažnosť zranení účastníkov nehody nie je známa. Polícia pokračuje v kriminalistickom vyšetrovaní incidentu s cieľom objasniť všetky okolnosti dopravnej nehody.