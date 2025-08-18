Krvavá nehoda Slováka v Rakúsku: Cirkulárkou si odrezal dva prsty! Zasahoval vrtuľník

INNSBRUCK - V rakúskom Zillertali došlo k vážnemu pracovnému úrazu. Slovák (45) pri stolárskych prácach nešťastne prišiel o dva prsty, keď mu ruku zachytila rotujúca píla.
Nešťastný moment počas práce
Incident sa odohral v stredu na poludnie v hoteli v obci Tux. Muž držal pravou rukou drevenú dosku a ľavou viedol cirkulárku. Pri manipulácii sa mu však pravá ruka dostala priamo do pílového kotúča, píše Krone.
Amputácia dvoch prstov
Podľa polície prišiel o ukazovák a prostredník pravej ruky. Na mieste ho okamžite ošetrili záchranári, no vzhľadom na vážnosť zranení bol privolaný aj záchranársky vrtuľník, ktorý Slováka transportoval do nemocnice v Innsbrucku.
Vyšetrovanie nehody
Rakúska polícia prípad vyšetruje ako pracovný úraz. Presné okolnosti, ako sa mu ruka dostala do kontaktu s pílovým kotúčom, sú predmetom ďalšieho skúmania.