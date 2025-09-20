DESIVÉ scény z metropoly ČR: Policajné auto sa PREVRÁTILO na bok! Pomôcť sa snažili náhodní okoloidúci

PRAHA – Počas dnešného dňa sa v českej metropole odohrala veľká dopravná nehoda, po ktorej skončilo policajné auto prevrátené kolmo nabok. Táto desivá scenéria sa odohrala pred zrakmi viacerých svedkov. To, čo nasledovalo, sa dá pomenovať len pozitívnymi superlatívmi.
V utorok 16. septembra sa v pražskej časti Smíchov odohrala desivá dopravná nehoda. Policajné auto po nej skončilo skončilo prevrátené na boku. Nehoda sa mala podľa českého portálu Novinky odohrať niekedy okolo poludnia na ulici Nádražní. Policajná hliadka mala naraziť do iného vozidla.
Pomoc v núdzi
Po nehode nasledovala situácia, ktorá odhaľuje ochotu a pomoc v núdzi od náhodných okoloidúcich. Svedkovia nehody totiž podišli k policajnému autu, ktoré skončilo prevrátené na boku a blokovalo celý jazdný pruh. Následne ho spoločnými silami opäť postavili na kolesá. Ich počin sa objavil aj na sociálnych sieťach, kde video zverejnil známy český rapper Vladimir 518.
Okolo auta pobehovalo niekoľko chlapov a jedna žena. Po pomoci od neznámych ľudí dvaja policajti otvorili dvere a vystúpili z vozidla. Aj z diaľky bolo jasne vidieť, ako boli schopní chodiť po svojich. Hovorca českej polície však neskôr upresnil, že jeden z mužov zákona skončil v nemocnici so zranením. Okolnosti a príčina nehody sú v štádiu vyšetrovania.