AMOK po zrážke vozidiel: Spolujazdec sadol za volant a chcel všetkých ZABIŤ! Jedna osoba letela cez kapotu

VELIKA KLADUŠA – V obci na Balkáne sa diali veci. Spočiatku to vyzeralo ako bežná dopravná nehoda. Vodič nezvládol riadenie a narazil do protiidúceho vozidla. Sám potom následne zastavil na krajnici. Vo väčšine prípadov by došlo k bežným úkonom, teda výmene poistiek, prípadne zavolanie policajnej hliadky. To, čo nasledovalo, však prekračuje všetky medze. Vodič, ktorý nehodu spôsobil, dostal amok a zranil ďalších štyroch ľudí. Všetko zachytila bezpečnostná kamera.
Pri meste Velika Kladuša v severozápadnej časti Bosny a Hercegoviny došlo k dopravnej nehode, ktorá sa po chvíli zmenila ako na scénu z hororu. V pondelok 10. novembra sa v Trnove zrazili dve autá. Vodič čierneho Volkswagenu (VW) Golf vošiel príliš rýchlo do zákruty, dostal šmyk a bočnou časťou narazil do vozidla vo vedľajšom pruhu.
V zákrute dostal šmyk
Všetko zachytila priemyselná kamera. Čierny VW následne zastavil pri krajnici, spolujazdec vystúpil von a stiahol prednú kapotu, ktorá šla pri náraze nahor. Potom nastúpil a vyzeralo to, že Golf z miesta nehody jednoducho odíde, ale začal nebezpečne cúvať. Polovica vozidla bola ešte na vozovke, takže autá, ktoré išli za ním, museli ihneď zastaviť.
Následný záber už zobrazuje veľkú kolónu, ktorá sa vytvorila v priebehu pár minút. Na ceste postáva niekoľko ľudí, medzi nimi aj účastníci nehody. Muž v čiernom, zrejme vodič poškodeného vozidla, do ktorého narazili, napadne vodiča čierneho VW, ktorý padne na zem. Jeho spolujazdec to neunesie, nastúpi do Golfu a o niekoľko sekúnd sa snaží vpáliť do ľudí na ceste. Vtedy sa ešte stihnú všetci rozutekať.
Amok spolujazdca
Keď sa jeho parťák, ktorý spôsobil nehodu, začne opäť biť s majiteľom vozidla, do ktorého narazili, čierny Golf sa vyrúti priamo proti nemu a neberie ho na kapotu. Následne v plnej rýchlosti vrazí do poškodeného vozidla, zacúva a odíde z miesta nehody.
Útek však netrval dlho. Polícii sa podľa Dnevni Avaz podarilo obe osoby zatknúť neďaleko miesta incidentu. Okrem toho, že spôsobili nehodu a následne utiekli z miesta činu, im hrozí aj obvinenie z napadnutia a úmyselné poškodenie cudzej veci. Bosnianky Vestník uvádza, že pri nehode štyria ľudia utrpeli menšie zranenia a na niekoľkých vozidlách vznikli rozsiahle materiálne škody. Muž, ktorý preletel cez kapotu, skončil v nemocnici.