Záhadná smrť Slováka vo Francúzsku: Jeho nehybné telo objavili na brehu rieky!

MOUTIERS – Vo francúzskom meste Moutiers našli v nedeľu ráno na brehu rieky Isère telo slovenského občana. Okolnosti jeho úmrtia zatiaľ nie sú známe a polícia preveruje viacero možností.
Podľa regionálneho denníka Le Dauphiné Libéré spozorovali telo muža krátko po siedmej hodine ráno na nábreží Saint-Réal v centre mesta. Na miesto okamžite vyrazili hasiči aj príslušníci miestnej žandárskej brigády, ktorí miesto uzavreli a zabezpečili. Na zásahu sa zúčastnili aj kriminalistickí technici, ktorí vykonali prvotné úkony.
Telo zostalo niekoľko hodín prikryté bielou plachtou, neskôr bolo vytiahnuté a odvezené na ďalšie skúmanie. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí pre portál noviny.sk potvrdilo, že ide o občana Slovenskej republiky. „Zastupiteľský úrad je v kontakte s rodinou a poskytuje potrebnú konzulárnu asistenciu a pomoc v rámci svojich kompetencií,“ uviedol rezort diplomacie.
Záhadné okolnosti a chýbajúca peňaženka
Podľa dostupných informácií má ísť o 37-ročného Metoda z Dubnice nad Váhom, ktorého na mieste identifikoval jeho brat pracujúci vo Francúzsku. Rodinný priateľ pre televíziu JOJ potvrdil, že pri tele sa našiel iba mobilný telefón, no peňaženka s dokladmi chýbala. Muž sa mal v osudnú noc v miestnom bare dostať do konfliktu s mužmi tureckého pôvodu.
Francúzska prokuratúra v Albertville začala vyšetrovanie. Zatiaľ nie je vylúčená žiadna verzia – jednou z možností je aj to, že muž do rieky spadol sám. Či za tragédiou stálo cudzie zavinenie, má odhaliť pitva a prípadné kamerové záznamy. Slovenská polícia zároveň informovala, že je v kontakte s Interpolom v Paríži a situáciu monitoruje.