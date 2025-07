Mrazivé  svedectvo: Našli ju so zlomenou chrbticou v Dubaji! Krásna Maria z OnlyFans prelomila mlčanie

Kovalčuková prelomila mlčanie. (Zdroj: X)

OSLO - Maria Kovalčuková (20) zmizla v marci v Dubaji. Našli ju so zlomenou chrbticou na krajnici cesty. Prežila, no odvtedy je na vozíku. Prvýkrát verejne prehovorila o tom, čo sa jej stalo – a z jej výpovede mrazí.

Z výšin luxusu do nočnej mory

Mladá ukrajinská modelka a tvorkyňa obsahu na OnlyFans, Maria Kovalčuková, plánovala v Dubaji len krátky pobyt pred cestou do Thajska. Zmeškaný let a pozvanie od známeho z karaoke baru však viedli k osudovému rozhodnutiu – prespať u neho v hoteli Five Jumeirah Village. Malo ísť o pomoc, veď jeho otec vraj vlastní súkromné lietadlo. Namiesto toho skončila na párty plnej bohatých detí ruských a ukrajinských oligarchov.

„Najprv sa mi smiali, že nepite. Potom prišli posmešky, strkanie. A potom frázy ako ‚patríš nám, môžeme si s tebou robiť, čo chceme‘,“ opísala pre ruské médium Ostorožno Media novinárke Ksenii Sobčakovej. V miestnosti začali rozbíjať fľaše, na zemi boli črepy, nedalo sa chodiť. Odmietala sexuálne návrhy, čo vraj vyvolávalo ešte väčšiu agresivitu.

Útek a pád

Maria tvrdí, že jej zobrali osobné veci vrátane pasu, a jedno z dievčat si odnieslo jej šaty. Keď sa pokúsila ujsť, dočasne sa ukryla na neďalekom stavenisku. Skupina ju však našla a podľa jej slov „ju zmlátili a hodili z výšky na cestu“. Útok si nepamätá, domnieva sa, že dostala úder do hlavy. Prebrala sa až pri tom, ako prosila o pomoc z auta, ktoré jej zastavilo a privolalo sanitku.

Z miesta ušla len v hotelovom župane. Utrpela zlomeninu chrbtice, končatín a dodnes sa pohybuje na vozíku. Pokúša sa opäť chodiť s barlami.

Liečba za milióny, mlčanie za cenu pravdy

Maria bola prevezená do nemocnice, kde ju uviedli do umelého spánku. Tri mesiace po incidente dubajská polícia podľa jej matky uzavrela vyšetrovanie – bez obvinení. Útočníci boli zadržaní len na jeden deň. V oficiálnej správe sa podľa jej matky píše, že Maria sa „rozhodla spáchať samovraždu, aby ochránila svoju česť“. Rodina to označila za lož a tvrdí, že lekárske testy nepotvrdili prítomnosť alkoholu či drog.

Zaujímavosťou je, že drahú liečbu – ktorá podľa jej matky stála milióny – uhradili miestne úrady. „Výmennou mincou bolo mlčanie,“ tvrdí novinárka Sobčaková s odvolaním sa na zdroje blízke rodine.

Dnes žije v Nórsku, kde má matku. Na čele má jazvu po operáciách a pred sebou dlhú cestu rekonvalescencie. No konečne prehovorila – a jej výpoveď je výkričníkom pre každú ženu, ktorá verí, že v luxuse sa nemôže stať nič zlé.