Ruské tínedžerky lákajú do Emirátov: Stávajú sa z nich prostitútky! Rodičia nič netušia

Ruské študentky končia ako prostitútky.
(Zdroj: profimedia.sk)
DUBAJ - Falošní agenti sľubujú tínedžerkám z Ruska kariéru modelky v Dubaji. Podľa účtu Shot však mladé dievčatá končia na luxusných eskortných večierkoch.

Sľuby o modelingu, realita v eskortných službách

Telegramový kanál Shot upozornil na nebezpečný trend: ruské dievčatá vo veku 16–17 rokov odchádzajú do Spojených arabských emirátov v presvedčení, že ich čaká práca v modelingu. V skutočnosti ich oslovujú ľudia vydávajúci sa za zástupcov agentúr, ktorí ich privádzajú do prostredia elitného eskortu pre bohatých klientov.

Rodičia pritom podpisujú oficiálne overené dokumenty, aby ich dcéry mohli vycestovať – často vôbec netušia, akú „kariéru“ ich dieťa v Dubaji skutočne čaká. Shot zverejnil aj časti komunikácie medzi náborármi a dievčatami, v ktorých agenti otvorene opisujú, čo od nich na miestnych večierkoch očakávajú.

Ruské tínedžerky lákajú do
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: profimedia.sk)

Drahé darčeky a sľuby o rozprávkovom zárobku

Nábor prebieha najmä online. Agenti ponúkajú tínedžerkám účasť na „privátnych eventoch“ výmenou za luxusné dary – nové iPhony, šperky, značkové oblečenie. Pri údajnej práci modelky spomínajú zárobky, ktoré by v prepočte presiahli 41 000 eur.

Podmienkou vstupu do „výberu“ je zaslanie fotografií a videa v plavkách. Podľa Shotu náborári nijako neskrývajú, že nejde o modeling, ale o eskortné služby. Dievčatá si to však pred vlastnými rodičmi nechávajú pre seba, najmä ak vyrastajú v konfliktnom alebo nefunkčnom rodinnom prostredí.

Ruské tínedžerky lákajú do
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: profimedia.sk)

Varovania od modeliek: niektoré večierky sú životu nebezpečné

Ženy, ktoré v Dubaji pôsobia legálne v módnom priemysle, upozorňujú, že pozvania na súkromné akcie môžu byť extrémne rizikové. V praxi totiž často ide o nelegálne večierky bez akejkoľvek ochrany a kontroly.

V lete sa riešil prípad 20-ročnej ukrajinskej OnlyFans modelky Marie Kovalčukovej. Po niekoľkých dňoch zmiznutia ju našli v Dubaji vo vážnom stave – zakrvácanú a so zlomeninami. Niektoré správy naznačovali, že jej zranenia súviseli s takzvanými „Porta potty“ večierkami, kde sú ženy za peniaze vystavené extrémnemu násiliu.

Ruské tínedžerky lákajú do
Zobraziť galériu (5)

Kovalčuková však neskôr uviedla, že za útokom nestáli šejkovia, ale synovia bohatých Rusov a Ukrajincov prítomní na súkromnej párty.

Sexuálny obchod v SAE: skrytá sieť mimo zákona

Spojené arabské emiráty síce prostitúciu zakazujú, no podľa viacerých investigatívnych zdrojov v krajine funguje rozsiahla a dobre organizovaná ilegalita. Súkromné apartmány, tajné nevestince a uzavreté večierky sú podľa medzinárodných novinárov súčasťou utajeného biznisu, ktorý je pre bežného turistu neviditeľný.

International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) vo svojej analýze opisuje aj rasovú triedu v rámci tohto prostredia. Do prestížnejších klubov smerujú najmä ženy z európskych krajín so svetlou pleťou. Naopak, ženy tmavšej pleti končia v zariadeniach určených pre nízkopríjmových migrantov z južnej Ázie a Afriky.

Ruské tínedžerky lákajú do
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: profimedia.sk)

Dievčatá miznú cez sociálne siete. Verbovanie naberá rýchlosť

Príbehy dievčat ukazujú, že nábor prebieha rýchlo a cielene. Náborári si vyberajú najmä mladé Rusky, ktoré hľadajú rýchly zárobok, možnosť vycestovať a ilúziu luxusného života. Obeťami sa často stávajú tínedžerky odtrhnuté od rodiny, ktoré nevidia varovné signály.

Podľa Shotu rastie počet prípadov, keď sa rovnaké schémy náboru objavujú aj v iných ruských regiónoch a dokonca aj vo východnej Európe.

Ruské študentky končia ako
Ruské tínedžerky lákajú do Emirátov: Stávajú sa z nich prostitútky! Rodičia nič netušia
Zahraničné
DELAROSA v štúdiu
Tragédia v Los Angeles: Zastrelili mladú talentovanú speváčku! Mala 22 rokov
Zahraničné
Sudca v Georgii vyhovel
Sudca v Georgii vyhovel žiadosti prokurátora: Stíhanie Trumpa za údajné ovplyvňovanie volieb bolo zastavené
Zahraničné
Ilustračné foto
Zverský útok pri Ríme: Mladú ženu znásilnila skupina migrantov! Snúbenec sa musel prizerať
Zahraničné

