Ruské tínedžerky lákajú do Emirátov: Stávajú sa z nich prostitútky! Rodičia nič netušia

DUBAJ - Falošní agenti sľubujú tínedžerkám z Ruska kariéru modelky v Dubaji. Podľa účtu Shot však mladé dievčatá končia na luxusných eskortných večierkoch.
Sľuby o modelingu, realita v eskortných službách
Telegramový kanál Shot upozornil na nebezpečný trend: ruské dievčatá vo veku 16–17 rokov odchádzajú do Spojených arabských emirátov v presvedčení, že ich čaká práca v modelingu. V skutočnosti ich oslovujú ľudia vydávajúci sa za zástupcov agentúr, ktorí ich privádzajú do prostredia elitného eskortu pre bohatých klientov.
Rodičia pritom podpisujú oficiálne overené dokumenty, aby ich dcéry mohli vycestovať – často vôbec netušia, akú „kariéru“ ich dieťa v Dubaji skutočne čaká. Shot zverejnil aj časti komunikácie medzi náborármi a dievčatami, v ktorých agenti otvorene opisujú, čo od nich na miestnych večierkoch očakávajú.
Drahé darčeky a sľuby o rozprávkovom zárobku
Nábor prebieha najmä online. Agenti ponúkajú tínedžerkám účasť na „privátnych eventoch“ výmenou za luxusné dary – nové iPhony, šperky, značkové oblečenie. Pri údajnej práci modelky spomínajú zárobky, ktoré by v prepočte presiahli 41 000 eur.
Podmienkou vstupu do „výberu“ je zaslanie fotografií a videa v plavkách. Podľa Shotu náborári nijako neskrývajú, že nejde o modeling, ale o eskortné služby. Dievčatá si to však pred vlastnými rodičmi nechávajú pre seba, najmä ak vyrastajú v konfliktnom alebo nefunkčnom rodinnom prostredí.
Varovania od modeliek: niektoré večierky sú životu nebezpečné
Ženy, ktoré v Dubaji pôsobia legálne v módnom priemysle, upozorňujú, že pozvania na súkromné akcie môžu byť extrémne rizikové. V praxi totiž často ide o nelegálne večierky bez akejkoľvek ochrany a kontroly.
V lete sa riešil prípad 20-ročnej ukrajinskej OnlyFans modelky Marie Kovalčukovej. Po niekoľkých dňoch zmiznutia ju našli v Dubaji vo vážnom stave – zakrvácanú a so zlomeninami. Niektoré správy naznačovali, že jej zranenia súviseli s takzvanými „Porta potty“ večierkami, kde sú ženy za peniaze vystavené extrémnemu násiliu.
Kovalčuková však neskôr uviedla, že za útokom nestáli šejkovia, ale synovia bohatých Rusov a Ukrajincov prítomní na súkromnej párty.
Sexuálny obchod v SAE: skrytá sieť mimo zákona
Spojené arabské emiráty síce prostitúciu zakazujú, no podľa viacerých investigatívnych zdrojov v krajine funguje rozsiahla a dobre organizovaná ilegalita. Súkromné apartmány, tajné nevestince a uzavreté večierky sú podľa medzinárodných novinárov súčasťou utajeného biznisu, ktorý je pre bežného turistu neviditeľný.
International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) vo svojej analýze opisuje aj rasovú triedu v rámci tohto prostredia. Do prestížnejších klubov smerujú najmä ženy z európskych krajín so svetlou pleťou. Naopak, ženy tmavšej pleti končia v zariadeniach určených pre nízkopríjmových migrantov z južnej Ázie a Afriky.
Dievčatá miznú cez sociálne siete. Verbovanie naberá rýchlosť
Príbehy dievčat ukazujú, že nábor prebieha rýchlo a cielene. Náborári si vyberajú najmä mladé Rusky, ktoré hľadajú rýchly zárobok, možnosť vycestovať a ilúziu luxusného života. Obeťami sa často stávajú tínedžerky odtrhnuté od rodiny, ktoré nevidia varovné signály.
Podľa Shotu rastie počet prípadov, keď sa rovnaké schémy náboru objavujú aj v iných ruských regiónoch a dokonca aj vo východnej Európe.