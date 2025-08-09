Luxus, moc a poníženie: VIDEO Mladá influencerka prehovorila o temných tajomstvách večierkov v Dubaji!

DUBAJ - Mladá žena opísala znepokojujúcu skúsenosť s ponukou zúčastniť sa na nechválne známych „porta potty“ večierkoch v Dubaji. Podľa jej slov ide o stretnutia, kde mimoriadne bohatí muži platia influencerky za ponižujúce praktiky. Očité svedectvá aj tragické príbehy žien naznačujú brutálnu realitu skrytú za luxusným pozlátkom.
TikTokerka Kayla sa rozhodla prehovoriť o šokujúcom zákulisí večierkov v Dubaji, ktoré sú známe pod prezývkou „porta potty parties“. Tvrdí, že túto realitu pozná nielen z rozprávania, ale aj z vlastnej skúsenosti – keďže jej samotnej bola takáto ponuka predložená, informuje LadBible. Podľa jej slov ide o mimoriadne bohatých mužov, ktorí majú toľko peňazí, že si môžu dovoliť čokoľvek a kohokoľvek. „Nájdu influencerku s miliónmi followerov na Instagrame a zaplatia jej stovky tisíc dolárov – podľa toho, ako ďaleko je ochotná zájsť,“ vysvetlila Kayla. Cieľom je podľa nej ponížiť ženu na najhrubšej úrovni.
„Hovoríme tu o skutočne nechutných praktikách. Napríklad o tom, že obsah mužovho zažívacieho traktu skončí v ústach danej influencerky,“ uviedla bez obalu. Práve preto si tieto večierky vyslúžili označenie „porta potty“, teda prenosné toalety.
Kayla dodala, že niektoré z týchto večierkov sa údajne konajú „uprostred ničoho“ – na jachtách alebo v luxusných stanoch v púšti. Muži si vraj môžu vyberať ženy podľa krajín, pričom každá krajina má svoje zástupkyne pripravené na splnenie požiadaviek hostí. Zároveň sa zamýšľa, či všetky ženy na týchto podujatiach vôbec vedia, do čoho idú, a či je ich prítomnosť dobrovoľná. Podľa nej ide často o demonštráciu moci.
Kaylino video prichádza krátko po tom, čo sa objavil prípad modelky Marie Kovalchukovej, ktorá bola nájdená s polámanými končatinami a chrbtom na okraji cesty v Dubaji. Podľa výpovedí bola pozvaná na večierok bohatými ruskými mužmi, ktorí ju po odmietnutí alkoholu údajne zbili a uniesli späť do hotelovej izby. Po úteku ju mali vystopovať na blízke stavenisko, kde ju brutálne napadli. Jej matka Anna uviedla, že jej dcére museli prišiť späť aj časť vlasovej pokožky. Muži obvinenia popreli a po jednom dni ich úrady prepustili. Medzitým už záznamy z bezpečnostných kamier nie sú dostupné, čím sa vyšetrovanie skomplikovalo.