USA dražia superjachtu spájanú s ruským oligarchom: Aukcia je prvou svojho druhu od začiatku invázie na Ukrajinu

WASHINGTON - Spojené štáty sa rozhodli vydražiť superjachtu Amadea spájanú s ruským oligarchom. Aukcia potrvá do 10. septembra, pričom je prvou svojho druhu od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, píše o tom agentúra AP.
USA sa aj takýmto zaisťovaním plavidiel ruských oligarchov blízkych šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi snažia vyvíjať tlak na Moskvu s cieľom dosiahnuť, aby vojnu na Ukrajine ukončila. Jachta Amadea dlhá 106 metrov bola zaistená pred tromi rokmi a momentálne kotví v San Diegu. Vyrobená bola na zákazku nemeckou spoločnosťou Lürssen v roku 2017. Má mramorové obloženie, osem kajút pre hostí, kozmetický salón, kúpele, posilňovňu, heliport, bazén a výťah. Celkovo je navrhnutá pre 16 hostí a 36 členov posádky, ktorí majú samostatné ubytovanie.
Spojené štáty tvrdia, že plavidlo vlastní ruský oligarcha Sulejman Kerimov, na ktorého Washington ešte v roku 2018 uvalil sankcie pre údajné pranie špinavých peňazí. Jachtu v apríli 2022 na žiadosť Washingtonu zadržali na Fidži a neskôr ju vydali do USA.
Zdĺhavý spor o vlastníctvo
Prípad však sprevádza zdĺhavý spor o vlastníctvo. Registrovaní vlastníci jachty - spoločnosť Millemarin Investments so sídlom na Kajmanských ostrovoch - popierajú, že by bol Kerimov majiteľom plavidla. Za jeho skutočného majiteľa označili Eduarda Chudajnatova, bohatého Rusa, ktorý riadil ruskú ropnú a plynárenskú spoločnosť Rosnefť, no západné sankcie sa na neho nevzťahujú. Za vlastníka plavidla sa označuje aj samotný Chudajnatov. Americká prokuratúra sa však domnieva, že Chudajnatov je len fiktívnym majiteľom, kým Kerimov tým skutočným.
Na ohlásenú dražbu už zareagoval Chudajnatovov právny zástupca Adam Ford, pričom ju označil za „predčasnú a nevhodnú“ a poukázal na to, že jeho klient sa voči rozhodnutiu o konfiškácii jachty odvolal. Ford celú aukciu spochybnil vzhľadom na to, že „vlastníctvo plavidla môže byť - aj bude - napadnuté na súdoch mimo Spojených štátov“, takže potenciálny kupec by bol vystavený nákladným a zdĺhavým súdnym sporom. Jachta je prakticky nedotknutá odvtedy, ako ju v roku 2022 prevzala do svojej správy americká námorná služba. Záujemcovia, ktorí sa chcú zapojiť do dražby, musia najskôr zložiť zábezpeku vo výške asi 11,6 milióna dolárov (desať miliónov eur). Ford tiež priblížil, že Chudajnatov bude žiadať akýkoľvek výnos z predaja plavidla, ktorého hodnota sa odhaduje na 325 miliónov dolárov.