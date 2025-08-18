Osobná spoveď pornohviezdy: Annie za šesť hodín spala s takmer 600 mužmi! Podporila by dcéru v jej biznise?

SYDNEY - Austrálska pornoherečka Annie Knight, ktorá sa sama označuje za „najsexuálne aktívnejšiu ženu Austrálie“, otvorene hovorí o plánoch do budúcnosti. V rozhovore pre Daily Star prezradila, že chce mať deti napriek zdravotným problémom a zverila sa aj s tým, za akých okolností by dokázala podporiť dcéru, ak by sa rozhodla ísť v jej stopách.
Kariéra plná kontroverzií
Knight (28) si získala mediálnu pozornosť tým, že počas jedného podujatia mala sex so 583 mužmi v priebehu šiestich hodín. Dnes však žije pokojnejší život – s partnerom si kúpili vysnívaný dom na austrálskom Gold Coast a plánujú svadbu. Ďalším krokom by podľa nej mali byť deti.
Endometrióza a materstvo
Annie trpí endometriózou, no verí, že ju diagnóza neoberie o možnosť stať sa matkou. „Každý prípad je iný, záleží na rozsahu a lokalizácii. Myslím si, že mám šťastie, pretože u mňa nie je až taká závažná a nezasahuje vaječníky,“ vysvetlila. „Nevidím dôvod, prečo by mi to malo brániť mať deti.“
Podpora s výhradou
Na otázku, či by podporila dcéru, ak by sa rozhodla pre kariéru v pornopriemysle, odpovedala otvorene: „Nikomu by som to nevyslovene neodporúčala, ale ani nezakazovala. Podstatné je, aby to nebolo len kvôli peniazom. Musí to byť vášeň.“
Podľa nej je úspech v odvetví možný iba vtedy, ak človek prácu miluje. „Samozrejme, peniaze sú skvelé, ale ja to robím, pretože ma to baví. Ak to niekto nerobí s vášňou, nemal by to robiť,“ povedala Knight.
Tvrdá realita priemyslu
Knight zdôraznila, že ak by jej dcéra prišla s rozhodnutím, že je to jej „životné poslanie“, podporila by ju – a naučila ju, ako sa chrániť. „Posadila by som si ju, prešli by sme si plusy aj mínusy. Je v tom veľa negativity a človek musí mať naozaj odolnú psychiku.“
Upozornila tiež na praktické problémy – časté zákazy na sociálnych sieťach a stratu marketingových kanálov, ktoré sú pre herečky v odvetví kľúčové. „Ľudia sa smejú a hovoria, že som si vybrala ľahšiu cestu. Pravda je, že je to tvrdá práca.“