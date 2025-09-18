Slávna pornohviezda šokovala: Zobrala by som si Trumpa za muža! Aj na TOTO si trúfa

LONDÝN - Britská pornoherečka Bonnie Blue šokovala vyhlásením, že by si vzala prezidenta Donalda Trumpa. Tvrdí, že by zvládla viesť Ameriku.
Britská pornoherečka a tvorkyňa internetového obsahu pre dospelých Bonnie Blue sa postarala o vyhlásenie, ktoré okamžite vyvolalo rozruch. Priznala, že by si vzala prezidenta USA Donalda Trumpa, píše Daily Star.
„Trumpa by som si vzala“
V hre mala na výber medzi tromi mužmi – Donaldom Trumpom, kontroverzným influencerom Andrewom Tateom a hercom Russellom Brandom. Rozhodla sa jasne: „Russella Branda by som sa snažila obísť, Tatea by som pobozkala… a Trumpa by som si vzala.“
S humorom pritom dodala: „Ak by som ho pobozkala, urobil by mi oranžovú tvár zo všetkého toho falošného opálenia.“
Nakoniec ešte podčiarkla svoje sebavedomie: „Úprimne, myslím si, že by som bola veľmi dobrá vo vedení Ameriky.“