Pornoherečka Bonnie Blue skončila v putách na Bali: Polícia ju zadržala počas „sex-tour“ v mikrobuse!

Bonnie Blue pri svojej dodávke Zobraziť galériu (4)
Bonnie Blue pri svojej dodávke (Zdroj: Instagram)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

BALI: Britská pornoherečka Bonnie Blue, známa radikálnymi výkonmi na OnlyFans, narazila na tvrdé indonézske zákony. Ako uvádza denník The Sun, polícia ju zadržala na Bali počas takzvanej „Bang Bus“ tour, kde v prenajatej dodávke vyhľadávala mužov na tvorbu explicitného obsahu. Úrady preverujú, či neporušila prísny zákaz pornografie.

Zadržanie na ostrove so železnými pravidlami

Indonézia patrí k najprísnejším krajinám sveta, pokiaľ ide o pornografiu. Výroba, distribúcia či akékoľvek verejné šírenie erotického obsahu je na Bali trestným činom. Práve preto vzbudilo pozornosť, keď tamojšia polícia zadržala Bonnie Blue — britskú pornoherečku, známu extrémnou sebaprezentáciou.

Ako píše The Sun, Blue bola spolu s členmi svojho tímu privedená na policajnú stanicu po tom, čo ju hliadka zachytila pri nakrúcaní obsahu vo svojom prenajatom dodávkovom aute. Sama to nazývala „Bang Bus tour“ — projekt, pri ktorom v dodávke oslovovala mužov ochotných mať s ňou sex pred kamerou.

Bonnie Blue zmazali video so svetovým rekordom.
Zobraziť galériu (4)
Bonnie Blue zmazali video so svetovým rekordom.  (Zdroj: Instagram)

„Chlapci, som na Bali!“ — provokácie na sociálnych sieťach

Ešte pred svojím zadržaním stihla Blue zverejniť na sociálnych sieťach lákavý odkaz: „Hey boys, nemôžem sa dočkať, kedy sa uvidíme. Som na Bali, viete, čo to znamená,“ odkázala fanúšikom a cielene vyzývala „čerstvo dospelých“ mužov.

Krátko na to začala na ostrove konať polícia.

Bonnie Blue vytvorila rekord.
Zobraziť galériu (4)
Bonnie Blue vytvorila rekord.  (Zdroj: instagram.com/bonnie_blue_xox)

Hviezda OnlyFans, ktorá stavila na škandál

Bonnie Blue – občianskym menom Tia Billinger – si vybudovala kariéru na mimoriadne kontroverznom type obsahu. Ako uvádza The Sun, preslávila sa videami, v ktorých mala sex s fanúšikmi, najmä so študentmi. V podcaste Dream On s Lottie Moss v roku 2024 povedala, že ju nudil bežný pracovný život: „Skúsila som to a zbožňovala som to. A oni tiež.“

V inom rozhovore pre podcast Saving Grace priznala, že „miluje brať niekomu panenstvo“ a tvrdila, že mladým mužom prináša sebavedomie. Jej slová často vyvolávali pobúrenie, ale zároveň jej priniesli popularitu a majetok odhadovaný približne na 3,4 milióna eur.

Pornoherečka Bonnie Blue skončila
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: instagram/bonnie_blue_xox)

Sumár škandálu: čo ďalej?

Zadržanie na Bali môže mať pre ňu oveľa vážnejšie následky než len virálnu vlnu. Podľa The Sun hrozí, že Bonnie Blue bude vyhostená z Indonézie, prípadne môže čeliť trestnému konaniu, ak úrady potvrdia porušenie zákona o pornografii.

Polícia zatiaľ neposkytla detailnejšie stanovisko, no indonézske úrady majú v podobných prípadoch nulovú toleranciu. Pre hviezdu OnlyFans tak môže „sex-tour“ skončiť definitívnym koncom dovolenky na Bali.

Horoskop na nový týždeň 8.12-14.12: Niektoré znamenia čaká veľká zmena, iné dôležité rozhodnutie, čo odhalia najbližšie dni?
Zábava
Horoskop na nový týždeň 8.12-14.12: Niektoré znamenia čaká veľká zmena, iné dôležité rozhodnutie, čo odhalia najbližšie dni?
