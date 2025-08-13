Nakrúcanie videa sa zmenilo na nočnú moru: Influencerka sa pridala k internetovej výzve, TOTO sa jej stalo!

MOSKVA - Ruská influencerka Mariana Vasiucová sa rozhodla zapojiť do novej internetovej senzácie – takzvanej Nicki Minaj stiletto challenge. Trend, inšpirovaný speváčkou Nicki Minaj a jej piesňou High School, spočíva v tom, že ľudia sa pokúšajú udržať rovnováhu na malých predmetoch obutí v lodičkách na vysokých opätkoch. Vyzerá to efektívne, no je to oveľa nebezpečnejšie, než sa zdá.
Mariana sa postavila v opätkoch na hrniec a dózu od detskej výživy, ktorú si položila na kuchynskú linku. Po tom, čo pustila ruku asistujúcej osoby, začala strácať rovnováhu a v okamihu spadla chrbtom z linky, informoval portál indy100.com.
Výsledkom bol vážny úraz – kompresívna zlomenina tela stavca Th9. „Rozhodla som sa začať blogovať a tu je výsledok – odchádzam od lekára so zlomenou chrbticou. Ironické? Karma? Alebo len život, ktorý nás skúša v najmenej očakávanom momente,“ napísala na Instagrame len pár týždňov po pôrode.
Sebastianovi (†12) sa stala osudnou internetová výzva: TOTO je jej cieľom! Ľudia po nej upadajú do bezvedomia
Jej video sa okamžite stalo virálnym. „Kvôli jednému nepodarenému videu som sa zobudila ako populárna osoba. Dnes mi viac ako 50 ľudí poslalo môj reel z rôznych stránok,“ uviedla v ďalšom príspevku. Dodala, že sa cíti relatívne dobre a dodržiava pokyny lekárov, no teraz už žije v „hviezdnom“ statuse, aj keď rozhodne nie tým spôsobom, ako plánovala.