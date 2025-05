NATO požiada Nemecko, aby na jeho obranu poskytlo ďalších 40-tisíc vojakov

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

BERLÍN - Severoatlantická aliancia (NATO) požiada Nemecko o poskytnutie ďalších siedmich brigád, teda približne 40.000 vojakov, na svoju obranu. Je to jeden z nových cieľov, ktoré majú ministri obrany členských štátov NATO schváliť na budúci týždeň. Informuje o tom agentúra Reuters, pre ktorú to v stredu uviedli tri informované zdroje.

Aliancia začala výrazne posilňovať svoje obranné spôsobilosti, pretože od invázie na Ukrajinu v roku 2022 vníma Rusko ako oveľa väčšiu hrozbu. Podľa vysokopostaveného vojenského predstaviteľa budú musieť členské štáty poskytnúť v budúcnosti na obranu 120 – 130 brigád oproti súčasnému cieľu približne 80 brigád. V roku 2021 Nemecko súhlasilo s poskytnutím desiatich brigád – jednotiek s približne 5000 vojakmi – do roku 2030. V súčasnosti je to osem brigád a v Litve vzniká deviata, ktorá by mala byť schopná nasadenia do roku 2027.

Poskytnutie ďalších 40.000 vojakov však môže byť pre nemeckú armádu (Bundeswehr) problém, keďže nesplnila svoj cieľ z roku 2018 mať v aktívnej službe 203.000 vojakov – v súčasnosti jej chýba približne 20.000 vojakov. Na júnovom summite v Haagu chce generálny tajomník NATO Mark Rutte presvedčiť hlavy štátov a vlád, aby viac ako zdvojnásobili súčasný cieľ výdavkov na obranu z dvoch percent HDP na päť percent: 3,5 percenta by malo byť k dispozícii len pre armádu, 1,5 percenta na výdavky v súvisiacich oblastiach.

Nové ciele NATO zatiaľ nepočítajú s možným stiahnutím amerických vojakov z Európy, ktorá sa na nich doteraz vo veľkej miere spoliehala. USA chcú ešte tento rok začať rokovania so spojencami o svojich plánoch. Americký prezident Donald Trump povedal, že Spojené štáty sa už nemôžu primárne sústreďovať na bezpečnosť Európy.