Spojenci musia investovať do protivzdušnej obrany a rakiet, tvrdí Mark Rutte

Mark Rutte (Zdroj: SITA/AP Photo/Matthias Schrader)

BRUSEL - Spojenci musia podľa generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho investovať najmä do protivzdušnej obrany, rakiet dlhého doletu či pozemných formácií. Znamená to podľa neho obrovské investície. Rutte to povedal novinárom pred začiatkom dnešného rokovania ministrov obrany krajín Severoatlantickej aliancie v Bruseli.