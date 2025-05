Po kauze s údajným kokaínom Macron vyvracia fámu o facke od manželky

(Zdroj: SITA/Manon Cruz, Pool via AP)

PARÍŽ - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok poprel, že by ho jeho manželka Brigitte v nedeľu po prílete na oficiálnu návštevu do Vietnamu ešte na palube lietadla udrela po líci. Dohady o tom sa objavili na základe videa, ktoré zverejnila aj agentúra AP. Na svojom webe o tom v pondelok informoval denník Le Monde.

Po overení pravosti videa Macron uviedol, že s manželkou „žartovali, ako to robia často. Ľudia veria, že som pašoval kokaín, mal som fyzický konflikt s tureckým prezidentom alebo rodinnú drámu – nič z toho nie je pravda, hoci všetky tri videá sú skutočné.“ Podľa ľudí z Macronovho štábu šlo o neškodné doťahovanie sa, v žiadnom prípade nie o domáce násilie. Zverejnený videozáznam zachytáva Macrona v chodbičke lietadla, ako prejde okolo otvorených dverí po manželku, aby v súlade s protokolom spoločne vystúpili z lietadla. V zábere sa však ocitne najprv ruka - zrejme Brigitte Macronovej -, ktorá Macronovu tvár odtlačí smerom k východu z lietadla. Viditeľne prekvapený Macron pozrie do kamery, zamáva a na chvíľu sa opäť stratí v lietadle.

Na sociálnych sieťach i v médiách sa objavili dohady

Prezidentský pár potom začne zostupovať po schodíkoch - Macron ponúkne svojej manželke pomoc, ale ona ju neprijme a pridržiava sa zábradlia. Tento okamih vyvolal ďalšiu vlnu špekulácií, lebo Macron zvyčajne drží manželku popod pazuchu. Na sociálnych sieťach i v médiách sa po zverejnení týchto záberov objavili dohady, že Macronová v skutočnosti svojho manžela udrela do tváre. Podľa prezidentovho sprievodu i Macrona samotného šlo o moment, keď s manželkou pred začiatkom návštevy v Hanoji „žartovali a trochu sa doťahovali“.

Podľa ľudí z Macronovho okolia táto scénka stačila na to, aby „konšpirační teoretici zasa raz mali o čom hovoriť.“ Dodali, že ruská štátna televízia RT (pôvodne Russia Today) pred časom naznačila, že Macron je údajne svojou manželkou fyzicky týraný. Nedávno zasa Elyzejský palác rozhodne poprel správy o údajnom balíčku s kokaínom patriacom Macronovi, ktorý mal pri sebe, keď nedávno vlakom cestoval do Kyjeva v spoločnosti nemeckého kancelára Friedricha Merza a britského premiéra Keira Starmera. Podľa francúzskych médií bola táto fáma šírená cez webovú stránku, ktorá sa nápadne podobala na portál identifikovaný Francúzskom ako súčasť ruskej propagandistickej siete. Macron a jeho manželka sú momentálne na štátnej návšteve Vietnamu, Indonézie a Singapuru, ktorá potrvá do piatka. Prezident má v týchto krajinách rokovať o vojenských otázkach a environmentálnych výzvach.