Obrovská rodinná tragédia: Mladá mamička zomrela na dovolenke v Turecku! Pri pitve nastal šok

Mladá Britka zomrela na dovolenke v Turecku. (Zdroj: GoFundMe)

LONDÝN - Mladá matka dvoch detí nečakane zomrela počas dovolenky v Turecku. Po návrate jej telesných pozostatkov do Veľkej Británie vyplávalo na povrch niečo, čo rodinu zasiahlo ako blesk z jasného neba.

Dovolenka sa skončila skôr, než sa začala

Beth Martin, 28-ročná žena z Portsmouthu, pricestovala 27. apríla spolu s manželom Lukom a ich dvoma deťmi do Istanbulu. Očakávania príjemného rodinného výletu sa rozplynuli už krátko po pristátí. Beth sa necítila dobre a nasledujúci deň ju hospitalizovali.

V nemocnici ju premiestnili na jednotku intenzívnej starostlivosti. Jej stav sa dramaticky zhoršoval – manžel Luke neskôr uviedol, že bola "delirická". Hoci bol prítomný, nedostal takmer žiadne informácie a k manželke ho nepustili. O deň neskôr, 28. apríla, Beth zomrela.

Nejasnosti, mlčanie a podozrenia

Príčina smrti mladej ženy zostáva nejasná. Turecké úrady spočiatku informovali Luka, že jeho manželka je mŕtva, hoci bola v tom čase ešte napojená na prístroje udržiavajúce ju pri živote. Potom prišiel ďalší šok: miestna polícia ho obvinila z jej otrávenia. Tieto obvinenia boli neskôr stiahnuté.

Situácia sa ešte viac vyhrotila, keď turecké úrady tlačili na to, aby bola Beth do 24 hodín spopolnená alebo pochovaná. Rodina sa však rozhodla pre repatriáciu tela do Spojeného kráľovstva – aj za cenu vysokých nákladov, ktoré musel Luke hradiť z vlastného vrecka.

(Zdroj: GoFundMe)

Šok po návrate do Británie

Po návrate tela do vlasti rodina požiadala o ďalšiu pitvu. Výsledky boli otrasné. V tele Beth Martinovej chýbalo niečo, čo nikto nečakal - srdce. Vysvitlo, že počas pobytu v tureckej nemocnici bolo jej telo podrobené zásahu, o ktorom rodina nič nevedela, a ktorý sa vymyká bežným predstavám o dôstojnom zaobchádzaní s mŕtvym telom.

Na platforme GoFundMe, ktorú spustili priatelia rodiny, sa píše: „Tureckí lekári jej niečo vzali. Bez vysvetlenia, bez súhlasu. Zranili jej telo.“ V príspevkoch je cítiť hlboké zdesenie a trauma.

Britská diplomacia zasahuje

Hoci britské ministerstvo zahraničných vecí uvádza, že turecké zákony umožňujú výnimočne odobrať orgány aj bez súhlasu príbuzných, táto prax býva mimoriadne zriedkavá a zvyčajne sa komunikuje vopred. V tomto prípade sa tak nestalo.

Britská ambasáda je podľa dostupných informácií v kontakte s tureckými úradmi, no konkrétna nemocnica, kde Beth zomrela, zatiaľ nie je menovaná.

„Len traja z nás sa vrátili“

Manžel Luke na sociálnych sieťach napísal dojímavý odkaz: „Len traja z nás sa vrátili domov. Musel som svojim deťom oznámiť, že ich mama sa už nikdy nevráti.“

Rodina a blízki sa nevzdávajú. Na GoFundMe sa podarilo vyzbierať už viac ako 210 000 libier. Vyzývajú na plné vyšetrenie prípadu a trvajú na tom, že skutočný priebeh udalostí musí byť objasnený. „Nezastavíme sa, kým nebudeme poznať pravdu,“ píšu.