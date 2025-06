Obrovská tragédia dva dni pred svadbou! Ženích preletel na kolobežke cez dvere auta, zrážku neprežil

Scott Catton (Zdroj: Facebook/Scott Catton)

Incident sa odohral minulý štvrtok v štvrti Top Valley, keď Scott narazil do otvárajúcich sa dverí zaparkovaného auta, píše Daily Mail. Utrpel vážne zranenia vrátane zlomených rebier, zlomenej kľúčnej kosti a silného krvácania do mozgu. Napriek úsiliu zdravotníkov Scott v sobotu podľahol svojim zraneniam v Nottinghamskom Queen's Medical Centre. K tragédii pritom došlo len 48 hodín pred tým, ako sa mal Scott oženiť so svojou snúbenicou Debi. Pár mal v pláne v pondelok uzavrieť manželstvo a následne odletieť na svadobnú cestu na Malorku.

Rodina je zdrvená

Rodina a priatelia sú z tejto nečakanej straty zdrvení. Scottov švagor Philip Bates ho opísal ako "spoločenskú dušu" a vášnivého fanúšika futbalu, kriketu a boxu. "Bol na ceste domov na elektrickej kolobežke, niekto otvoril dvere auta a on do nich jednoducho narazil," opísal Philip. "J e to hrozné. Nikdy na to nie je vhodný čas, ale toto je však ten najhorší. Bol dušou každej párty, všetci ho milovali," dodal.

Zobraziť galériu (2) Scott Catton (Zdroj: Facebook/Phil Bates )

Blízki teraz organizujú zbierku na pokrytie nákladov na pohreb a na podporu Scottovho 13-ročného syna. "Keďže nebol ženatý, mal peniaze iba on. Ich uvoľnenie je zdĺhavý proces, takže hlavným cieľom je zaplatiť pohreb, odbremeniť partnerku a dať všetky zvyšné peniaze jeho synovi," dodal Philip. Prostredníctvom platformy GoFundMe sa už podarilo vyzbierať už viac ako 5 700 libier (cca 6 730 eur) z cieľovej sumy 7 500 libier (cca 8 860 eur). Rodina vyjadrila vďačnosť za prejavenú štedrosť, ktorá podľa nich ukazuje, aký bol Scott milovaný.

Nottinghamská polícia incident vyšetruje, ale zatiaľ neposkytla ďalšie informácie. Hovorca záchrannej služby East Midlands potvrdil, že na miesto nehody boli vyslané dve sanitky a pacient bol prevezený do Queen's Medical Centre.