Britská vláda posilňuje obranu: Plánuje najmenej šesť nových zbrojárskych závodov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Zverejnenie správy o revidovanom desaťročnom pláne obrannej politiky s očakáva v pondelok. Podľa ministerstva obrany bude obsahovať investíciu 1,5 miliardy libier do nových zbrojárskych závodov. Ministerstvo tiež plánuje nákup 7000 kusov zbraní s dlhým dosahom, ktoré budú vyrobené v Británii. Obe opatrenia podľa rezortu vytvoria asi 1800 pracovných miest.

„Tvrdé poučenie z invázie (ruského prezidenta Vladimira) Putina na Ukrajinu ukazuje, že armáda je len taká silná ako priemysel, ktorý za ňou stojí,“ uviedol britský minister obrany John Healey vo vyhlásení. Vláda si podľa neho osvojí odporúčania revíznej správy a urobí z obranného odvetvia „motor pre ekonomický rast“.

Vytvorenie kapacít na výrobu munície

Medzi odporúčaniami sú napríklad vytvorenia kapacít na výrobu munície, ktoré môžu byť v prípade potreby rýchlo zvýšené. Televízia Sky News poznamenala, že oznámenie vlády neobjasňuje, kedy a ako by tieto továrne mali vzniknúť. Starmer v príspevku pre noviny The Sun označil revíziu za „radikálny plán“, ktorý prinesie investície aj do stavby lodí, dronovej technológie či kybernetickej obrany. Opoziční konzervatívci však tvrdia, že tempo investícií labouristickej vlády do zbrojárskych závodov je príliš pomalé.