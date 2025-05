Prezident Trump frustrovaný pokračujúcou vojnou v Gaze: Nalieha na izraelského premiéra

Prezident USA Donald Trump (Zdroj: SITA/AP)

WASHINGTON - Prezidenta USA Donalda Trumpa frustruje pokračujúca vojna v Pásme Gazy a je rozrušený zo záberov, na ktorých vidieť utrpenie palestínskych detí. Uviedli to dvaja predstavitelia Bieleho domu pre portál Axios. Trump podľa nich svojim spolupracovníkom povedal, aby izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi odkázali, že má vojnu ukončiť.

„Prezident je frustrovaný z toho, čo sa deje v Gaze. Chce, aby sa vojna skončila, chce, aby sa rukojemníci vrátili domov, chce, aby sa tam dostala pomoc, a chce začať s obnovou Gazy," povedal jeden zo zdrojov z prostredia Bieleho domu. Americkí a izraelskí predstavitelia odmietajú, že by bol Trump pripravený opustiť Izrael alebo, že by vyvíjal na Netanjahua väčší tlak. Priznávajú však, že medzi krajinami rastú rozdiely, keďže Trump si želá vojnu v Pásme Gazy ukončiť a Izrael ju naopak rozširuje.

Server pripomína, že Trumpova administratíva sa snaží uzavrieť dohodu o zastavení izraelskej vojenskej operácie, prepustení ďalších rukojemníkov a umožnení prísunu pomoci do palestínskej enklávy, aby sa zabránilo hladomoru a humanitárnej katastrofe. Osobitný vyslanec Spojených štátov pre Blízky východ Steve Witkoff minulý týždeň podľa Axiosu predložil Izraelu a palestínskemu militantnému hnutiu Hamas nový návrh dohody o rukojemníkoch a prímerí v Gaze a nalieha na obe strany konfliktu, aby ho prijali.

Izraelské operácie pokračujú napriek rokovaniam

Rokovania však napredujú pomaly a izraelské sily začali cez víkend s prvými fázami operácie "Gedeonove vozy". V jej rámci má Izrael vysídliť dva milióny Palestínčanov v Pásme Gazy do "humanitárnej zóny", väčšinu enklávy zrovnať so zemou a zničiť Hamas. Jeden z predstaviteľov Izraela pre Axios povedal, že Netanjahu aktuálne necíti zo strany Trumpa veľké naliehanie. „Ak chce prezident dosiahnuť dohodu o rukojemníkoch a prímerí v Gaze, musí vyvinúť oveľa väčší tlak na obe strany," vysvetlil. Jedna z oblastí, kde podľa zdrojov Axiosu Trump vyvinul významnejší tlak je humanitárna pomoc. Izrael jej prísun do palestínskej enklávy niekoľko mesiacov blokoval. Po naliehaní zo strany USA Izrael v nedeľu rozhodol o čiastočnom obnovení.